Enver Aysever Ekrem İmamoğlu’nu hedef aldı: Güven vermeyen bir belediye başkanı

"ARDI ARDINA HATALAR YAPTI"

Enver Aysever, İmamoğlu'nun ardı ardına hata yaptığını belirterek şunları kaydetti:

"İstanbulluya sorunları çözmek için fedakarlık yapan, mücadele eden, İstanbullunun dostu olan İBB Başkanı değil; siyasi kariyerini düşünen, İstanbulluya 'Arkadaşlar vaziyeti idare edip biraz daha yukarı çıkınca düzeltirim' diyen güven vermeyen bir belediye başkanına döndü. Ardı ardına hatalar yaptı. Çok magazin unsuru haline döndü."