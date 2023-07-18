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Enver Aysever Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı: Güven vermeyen bir belediye başkanı

GÜNDEM A Haber
Giriş Tarihi: 18.07.2023 Güncelleme Tarihi: 18.07.2023
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Enver Aysever Ekrem İmamoğlu’nu hedef aldı: Güven vermeyen bir belediye başkanı

CHP'ye yakınlığı ile bilinen gazeteci Enver Aysever, CHP’de “değişim” rüzgarı estirmeye çalışan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için "Güven vermeyen bir belediye başkanı" dedi. Seçim hezimeti sonrası CHP’de yaşanan koltuk savaşını da hatırlatan Aysever, İmamoğlu'nun İstanbul'un sorunlarını çözmeyi bir kenara bıraktığını belirterek "Kafasına CHP Genel Başkanlığını soktu, onun peşinde" dedi.

14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından CHP'de "değişim" adı altında başlayan koltuk savaşı her geçen gün büyüyor. Parti tabanından yükselen istifa çağrılarına kulak asmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, koltuğu bırakmayacağının sinyali her açıklamasında verdi. Seçim döneminde baba-oğul imajı veren Kılıçdaroğlu-İmamoğlu arasında da koltuk savaşı gerilimi tırmandı.

GENEL BAŞKANLIK HAYALİ KURUYOR

Kılıçdaroğlu'na karşı cephe alan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir internet sitesi açarak Genel Başkanlık koltuğunda gözü olduğunu ve Kılıçdaroğlu'nun gitmesi gerektiği mesajını verdi. Baba--oğul arasındaki tartışma gittikçe büyürken CHP'ye yakınlığı ile bilenen gazeteci Enver Aysever, Ekrem İmamoğlu'nu İstanbul'un sorunlarını çözmek yerine Genel Başkanlık hayali kurmakla suçladı.

"KAFASINA GENEL BAŞKANLIĞI SOKTU"

Kendi YouTube kanalında açıklama yapan Enver Aysever, "İmamoğlu, İBB'nin başkanı olduğunu çok erken unuttu, İstanbul'un yığınla sorunu varken, bu sorunlara çözüm üretmesi gerekirken kafasına cumhurbaşkanı adaylığını soktu, onun peşine düştü. CHP Genel Başkanlığını soktu, onun peşinde." dedi.

"ARDI ARDINA HATALAR YAPTI"

Enver Aysever, İmamoğlu'nun ardı ardına hata yaptığını belirterek şunları kaydetti:

"İstanbulluya sorunları çözmek için fedakarlık yapan, mücadele eden, İstanbullunun dostu olan İBB Başkanı değil; siyasi kariyerini düşünen, İstanbulluya 'Arkadaşlar vaziyeti idare edip biraz daha yukarı çıkınca düzeltirim' diyen güven vermeyen bir belediye başkanına döndü. Ardı ardına hatalar yaptı. Çok magazin unsuru haline döndü."

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