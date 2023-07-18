Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer için istenen ceza belli oldu! Gün yüzü görmeyecek

SİSTEMDEN ALINAN PARALAR DİĞER KRİPTO PARA BORSALARINA YATIRILDI



Yönetici yetkisiyle varlık silme ve oluşturma işlemlerinin sanıklar Faruk Fatih Özer, Rana Azap, Serap Özer ve Engin Acar tarafından yapıldığı, soruşturma aşamasında ifadesi alınan Cem Uzunoğlu'nun bir toplantı esnasında Faruk Fatih Özer'in şirketin hesabında 100 milyon dolar açık olduğu bunu çözmek için şirketi Kosova'ya taşımak yada Kosova bankasına satmayı düşündüğünü söylediği anlatıldı. Sanık Faruk Fatih Özer'in şirketin kurucusu ve en üst düzey yöneticisi olduğu, sanık Güven Özer'in Faruk Fatih Özer'in abisi olduğu ve THODEX platformunda 15 numaralı yönetici olduğu belirtildi. Cumhuriyet savcısı sanıkların belli tutarları başka kripto para borsalarında yatırım yapma ihtiyacı hissettiğine değindi.

913 MİLYON LİRANIN 356 MİLYON LİRASI SANIKLAR TARAFINDAN ÇEKİLDİ



Şirket varlığı olarak bulunan 913 milyon 881 bin lira varlığın 356 milyon 980 bin lirasının sanıklar tarafından çekildiği kaydedildi. Cumhuriyet savcısı şirketin dürüst bir şekilde müşterilere ait kripto paraları muhafaza etmesi durumunsa Kripto değerlerindeki artış ve azalmanın şirketi etkilemeyeceğini söyledi. THODEX platformunun dolandırma kastı ile hareket ettiği, sanıkların kendi kripto borsalarına güvenmedikleri için müşterilerden aldıkları paraları başka kripto borsalarda değerlendirme ihtiyacı hissettiği belirtildi.