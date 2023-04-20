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THODEX'İN kurucusu Fatih Özer Türkiye’ye getirildi

A Haber
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Giriş: 20.04.2023 10:23
Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Arnavutluk'tan Türkiye'ye iadesi geçtiğimiz günlerde kabul edilmişti. Fatih Özer bugün Türkiye'ye getirildi. A Haber muhabiri İslim Çobanoğlu ayrıntıları aktardı.
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