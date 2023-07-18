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MKE fabrikasında patlama! Yaralılar var

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.07.2023 Güncelleme Tarihi: 18.07.2023
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MKE fabrikasında patlama! Yaralılar var

Son dakika haberine göre Ankara Kayaş'ta bulunan MKE'ye ait kapsül fabrikasında patlama meydana geldi. Yaşanan patlamada 4 kişi yaralanırken, birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumunun (MKE) Kayaş'taki kapsül fabrikasında meydana gelen patlamada yaralananların olduğu öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Kayaş'taki MKE kapsül fabrikasının mühimmat deposunda henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamada yaralananlar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Patlamaların ardından bölgede çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

MAMAK BELEDİYE BAŞKANI SON DURUMU A HABER'DE AKTARDI

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse A Haber'e patlamayla ilgili açıklamalarda bulundu.

Köse'nin açıklamalarından derlenenler şu şekilde:

4 tane yaralımız var geçmiş olsun diliyoruz. Bir tanesinin durumu ağır gözüküyor. Yaralılar hemen hastaneye sevk edildi. Yaklaşık yarım saat önce bir patlama meydana geldi. Biz hemen olay yerine intikal ettik. Kapsül fabrikasında oldu olay. Özellikle AR-GE atölyesinde meydana geldi olay. Buradaki arkadaşlardan öyle bilgi aldık. Güvenlik önlemleri alındı. Çalışanların tamamı güvenli bölgeye taşındı. Tamamen müdahale edilmiş durumda. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.

Yerleşim yerlerine yakın değil. Patlama olan yer dağın eteklerinde. Dolayısıyla tehlike arz etmiyor. Burası 1930 yılında ilk kurulan fabrikalarından. Tarihi bir mekan burası. Yerleşimde girişinde sınırında binalarımız var ama imalat yapılan yerler çok içeride. Tehlikeli bir durum yok. Çalışanlarımız bölgeden uzaklaştırılmış durumda. Patlama sonrası çıkan yangına müdahale ediliyor. Yeni patlama risklerine karşı da önlem alınıyor. Kapsül fabrikasında patlayıcı kapsüller üretiliyor. Sadece bu kadarını ifade edeyim askeri ürünler bunlar.

"ŞU ANDA SOMUT BİLGİ VERMEK MÜMKÜN DEĞİL"

Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, A Haber canlı yayınında meydana gelen patlamayla ilgili yorumlarda bulundu.

En doğru sonucun yapılacak olan araştırma ve soruşturma sonrası ortaya çıkacağını belirten Başbuğ, "Yaralılarımıza acil şifalar dileyelim. Olayın meydana geldiği fabrika MKE'nin kapsül ürettiği bir tesis. Burada meydana gelen patlama sonucu 1'i ağır 4 vatandaşımız yaralandı. Burada patlamanın neden kaynaklandığı ve neden meydana geldiği yönünde her hangi bir net bilgi yok. Bunlar daha çok teknik araştırma soruşturma sonrası ortaya çıkacak konular ama benim içinde bulunduğumuz mevsimsel koşullardan dolayı bir ihmal var mı yok mu veya böyle bir olasılığın olup olmadığı konusunda biraz daha net bilgilere ulaşmak gerektiği kanaatindeyim. Daha önce de orada benzer bir olay meydana gelmişti. Orda da yapılan bir teknik soruşturma var. Ben burada biraz mevsimsel koşulların etkisi olacağı kanaatineyim yaşanan hadiseyle ilgili. Tabi en doğru sonuç yapılan soruşturmadan sonra ortaya çıkacaktır. Her hangi bir olaya ait somut bilgi vermek mümkün değil.

Daha önce Elmadağ'da patlama meydana gelmişti. Sonuçta ikisi askeri bir tesis olduğu için olayda bir sabotaj ihtimali veya ihmal olup olmadığı konusunda daha çok duruluyor veya durulur bu durumlarda. Ama ben burada mevsimsel koşulların etkisiyle teknik hatadan kaynaklanan hadise olduğunun kanaatindeyim." ifadelerini kullandı.

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