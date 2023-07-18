MKE fabrikasında patlama! Yaralılar var

"ŞU ANDA SOMUT BİLGİ VERMEK MÜMKÜN DEĞİL"

Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, A Haber canlı yayınında meydana gelen patlamayla ilgili yorumlarda bulundu.

En doğru sonucun yapılacak olan araştırma ve soruşturma sonrası ortaya çıkacağını belirten Başbuğ, "Yaralılarımıza acil şifalar dileyelim. Olayın meydana geldiği fabrika MKE'nin kapsül ürettiği bir tesis. Burada meydana gelen patlama sonucu 1'i ağır 4 vatandaşımız yaralandı. Burada patlamanın neden kaynaklandığı ve neden meydana geldiği yönünde her hangi bir net bilgi yok. Bunlar daha çok teknik araştırma soruşturma sonrası ortaya çıkacak konular ama benim içinde bulunduğumuz mevsimsel koşullardan dolayı bir ihmal var mı yok mu veya böyle bir olasılığın olup olmadığı konusunda biraz daha net bilgilere ulaşmak gerektiği kanaatindeyim. Daha önce de orada benzer bir olay meydana gelmişti. Orda da yapılan bir teknik soruşturma var. Ben burada biraz mevsimsel koşulların etkisi olacağı kanaatineyim yaşanan hadiseyle ilgili. Tabi en doğru sonuç yapılan soruşturmadan sonra ortaya çıkacaktır. Her hangi bir olaya ait somut bilgi vermek mümkün değil.

Daha önce Elmadağ'da patlama meydana gelmişti. Sonuçta ikisi askeri bir tesis olduğu için olayda bir sabotaj ihtimali veya ihmal olup olmadığı konusunda daha çok duruluyor veya durulur bu durumlarda. Ama ben burada mevsimsel koşulların etkisiyle teknik hatadan kaynaklanan hadise olduğunun kanaatindeyim." ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...