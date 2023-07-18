Körfez'de ikinci durak Katar! Dünya yakından takip ediyor! Yatırım ve ticaretin merkezi Türkiye olacak
Başkan Erdoğan'ın Körfez ziyaretinde ikinci durak Katar olacak. Başkan Erdoğan dün Suudi Arabistan'da Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile bir araya gelirken; iki ülke arasında yatırım, savunma sanayii, enerji ve iletişim alanında anlaşmalar imzalandı. Erdoğan'ın Katar turunda da gündem yatırım ve ticaret olacak. Başkan Erdoğan yarın da Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret ederek mevkidaşıyla bir araya gelecek. A Haber de Erdoğan'ın Körfez turunu yakından takip ederken, Banu El canlı yayında ziyaretlerde en önemli başlığın "doğrudan yatırım" olduğunu ifade etti.
Başkan Erdoğan, Suudi Arabistan'dan Katar'a geçecek. 8 aylık bir aradan sonra gideceği Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya gelecek.
Erdoğan, Lusail Sarayı'nda kendisini resmi törenle karşılayacak Katar Emiri Temim bin Hamad Al Sani ile baş başa görüşecek, heyetler arası görüşmelere katılacak, Al Sani tarafından onuruna verilecek resmi yemeğe iştirak edecek.
A HABER KÖRFEZ TURUNU YAKINDAN İZLİYOR
Başkan Erdoğan'ın Körfez turunu yakından takip eden A Haber spikeri Banu El, bölgede yaşananları canlı yayında aktardı.
Banu El'in açıklamalarından öne çıkanlar:
Biz şu anda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez turunun ilk durağı olan Cidde'deyiz. Ama ilerleyen dakikalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan buradan ayrılacak ve Katar'a geçecek. İkinci durak ve yine ikinci durakta da çok yoğun görüşmeler olacak ve yine o görüşmelerin neticesinde de yine önemli anlaşmalara imza atılacak.
EN ÖNEMLİ BAŞLIK DOĞRUDAN YATIRIM
Düne dönelim, Suudi Arabistan Krallığı ve Türkiye Cumhuriyeti arasında da önemli anlaşmalar imzalandı. Onları hızlıca özetleyelim dilerseniz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hazır bulunduğu imza törenindeki en önemli başlık hiç şüphesiz doğrudan yatırıma ilişkin başlıktı. Doğrudan yatırımın teşvik edilmesi alanında işbirliğine ilişkin bir mutabakat zaptı imzalandı dün. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı ile Suudi Arabistan Krallığı Savunma Bakanlığı arasında da yine önemli bir işbirliğinin öngörüldüğünü görüyoruz. Yine uygulama planı imzalandı. İletişim Başkanlıkları arasında da yine işbirliğine ilişkin mutabakat zaptı imzalandığını gördük. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı arasında da enerji alanında da işbirliğine dönük bir mutabakat zaptının imzalandığını takip ettik. En dikkat çekici başlık, Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı ile BAYKAR arasındaki işbirliği sözleşmesinin imzalanmasıydı. Bu da şüphesiz çok konuşulacak başlıklardan biri olacak önümüzdeki günlerde.
YOĞUN PROGRAM İKİNCİ GÜNDE DE SÜRECEK
Az önce de ifade ettik Cumhurbaşkanı Erdoğan önümüzdeki dakikalarda Cidde'den ayrılacak, Doha'ya gidecek. Hemen Doha'daki programına da hızlıca bakalım. İner inmez Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Lusail Sarayı'na hareket etmesini bekliyoruz. Şeyh Temim bin Hamed el Sani ile ikili görüşmesi olacak, ardından heyetler arası görüşmelere geçilecek ve Cumhurbaşkanı'nın katıldığı Katar Emiri ile birlikte törende ortak bildirinin imza törenini ekranlara getiriyor olacağız. Resmi bir akşam yemeği var akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan akşam Doha'da kalmayacak Abu Dabi'ye geçecek. Körfez turunun son ayağı Birleşik Arap Emirlikleri. BAE'de de yine çok sayıda anlaşmanın imzalanmasını bekliyoruz. Çünkü Hazine ve Maliye Bakanı ile Cumhurbaşkanı yardımcısı önceki günlerde hatırlayacaksınız bir çalışma ziyareti gerçekleştirmişti ve heyetler Türkiye ve BAE arasındaki imzalanacak anlaşmaların çerçevesini planlamışlardı. Bu çerçevede de yine BAE ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok yoğun bir programı ve görüşmeleri olacak. Ama biz bugün Katar'daki temaslarını takip edeceğiz.
Az önce de altını çizdik, Cumhurbaşkanı Erdoğan şu anda Cidde'de ama ilerleyen dakikalarda Katar'a Doha'ya doğru hareket edecek.
ERDOĞAN, BAE DEVLET BAŞKANI İLE GÖRÜŞECEK
Erdoğan'ın Körfez turundaki son durağı, Birleşik Arap Emirlikleri olacak. Başkan Erdoğam, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile çarşamba günü Abu Dabi'de buluşacak.
ZİYARETLERDE YENİ EKONOMİK İŞ BİRLİĞİ FIRSATLARI ELE ALINACAK
Başkan Erdoğan'ın beraberinde bazı bakanlar ve iş insanları ile yapacağı ziyaretlerde mevcut ilişkilerin daha da güçlendirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. Özellikle yeni ekonomik iş birliği fırsatları konuşulacak. Bu çerçevede, Türkiye'nin üç ülkeyle de çeşitli alanlarda anlaşmalar imzalaması bekleniyor.
BAŞKAN ERDOĞAN, YENİ ERCAN HAVALİMANI'NIN AÇILIŞINI YAPACAK
Erdoğan, 3 gün sürecek Körfez turunun ardından yavru vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gidecek. Lefkoşa'da yapımı tamamlanan Yeni Ercan Havalimanı'nın açılışını Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünde gerçekleştirecek.
İLK DURAK SUUDİ ARABİSTAN'DI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği devam ediyor. Erdoğan, yurt dışı ziyaretlerine haftanın ilk gününde Suudi Arabistan ile başladı.
BAŞKAN ERDOĞAN RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI
Veliaht Prens Muhammed Bin Selman, Al Salam Sarayı'na gelişinde Erdoğan'ı makam aracından inerken karşıladı. Erdoğan ve Selman'ın tören alanındaki yerlerini almasının ardından iki ülke milli marşları çalındı.
Törende Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Ömer Çelik, Zafer Sırakaya, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.
İKİLİ GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ
Törenin ardından Başkan Erdoğan ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ikili görüşme gerçekleştirdi. Al Salam Sarayı'ndaki görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.
5 YENİ ANLAŞMA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman başkanlığındaki heyetler arası görüşmelerin ardından anlaşmalara imza atıldı.
Türkiye Cumhuriyeti ile Suudi Arabistan Krallığı arasında Doğrudan Yatırımın Teşvik Edilmesi Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu ile Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Khalid Al-Falih tarafından imzalandı.
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Suudi Arabistan Krallığı Enformasyon Bakanlığı Arasında İletişim Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptına, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Suudi Arabistan Medya Bakanı Salman bin Yusuf Al-Dawsari imza attı.
Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı ile Suudi Arabistan Krallığı Savunma Bakanlığı Arasında İşbirliğine İlişkin Uygulama Planı, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Halid bin Selman Al-Suud tarafından imzalandı.
Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Suudi Arabistan Krallığı Enerji Bakanlığı arasındaki Enerji Alanında Mutabakat Zaptı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdulaziz bin Salman Al-Suud tarafından imzalandı.
Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı ile Baykar Arasında İşbirliği Sözleşmesi'nde Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısı Halid Bin Hüseyin El Bayari'nin imzaları yer aldı.
ERDOĞAN, VELİAHT PRENS'E TOGG HEDİYE ETTİ
Görüşmelerin ardından Başkan Erdoğan, Veliaht Prens Selman'a Pamukkale beyazı renkteki Togg'u hediye etti. Başkan Erdoğan ve Veliaht Prens Selman, Al Salam Sarayı'nın avlusunda bir süre Togg'u inceledi. Erdoğan, oteline Veliaht Prens Selman'ın kullandığı Togg ile gitti.
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