Körfez’de ikinci durak Katar! Dünya yakından takip ediyor! Yatırım ve ticaretin merkezi Türkiye olacak

YOĞUN PROGRAM İKİNCİ GÜNDE DE SÜRECEK

Az önce de ifade ettik Cumhurbaşkanı Erdoğan önümüzdeki dakikalarda Cidde'den ayrılacak, Doha'ya gidecek. Hemen Doha'daki programına da hızlıca bakalım. İner inmez Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Lusail Sarayı'na hareket etmesini bekliyoruz. Şeyh Temim bin Hamed el Sani ile ikili görüşmesi olacak, ardından heyetler arası görüşmelere geçilecek ve Cumhurbaşkanı'nın katıldığı Katar Emiri ile birlikte törende ortak bildirinin imza törenini ekranlara getiriyor olacağız. Resmi bir akşam yemeği var akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan akşam Doha'da kalmayacak Abu Dabi'ye geçecek. Körfez turunun son ayağı Birleşik Arap Emirlikleri. BAE'de de yine çok sayıda anlaşmanın imzalanmasını bekliyoruz. Çünkü Hazine ve Maliye Bakanı ile Cumhurbaşkanı yardımcısı önceki günlerde hatırlayacaksınız bir çalışma ziyareti gerçekleştirmişti ve heyetler Türkiye ve BAE arasındaki imzalanacak anlaşmaların çerçevesini planlamışlardı. Bu çerçevede de yine BAE ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok yoğun bir programı ve görüşmeleri olacak. Ama biz bugün Katar'daki temaslarını takip edeceğiz.

Az önce de altını çizdik, Cumhurbaşkanı Erdoğan şu anda Cidde'de ama ilerleyen dakikalarda Katar'a Doha'ya doğru hareket edecek.