Körfez turu sonrası rota KKTC! Başkan 20 Temmuz’da KKTC’ye gidecek ve Ercan Havalimanı’nı açacak

KKTC Ulaştırma Bakanı Prof. Dr. Erhan Arıklı tarihi açılışa ilişkin A Haber'e konuştu. Erhan Arıklı, "Burası basit bir havalimanı değil. Türkiye'ni 4. büyük havalimanından daha büyük bir yer burası. 2012 yılından beri beklenen bir proje. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da buranın açılışına katılacağını söylemesi sonrası bütün birimler alarma geçti ve açmak için son sürat çalışıyoruz. Şu anda her şey tamam. Hummalı bir çalışma var. Devlet Havalimanı Meydanları İşletmeleri'nden gelen görevli arkadaşlar çalışıyor." dedi.