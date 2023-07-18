Körfez turu sonrası rota KKTC! Başkan 20 Temmuz'da KKTC’ye gidecek ve Ercan Havalimanı’nı açacak
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Körfez turunu tamamladıktan sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne de bir ziyarette bulunacak. Yeni Ercan Havalimanı'nın açılışına katılacak. Yapımına 400 milyon Euro harcanan Yeni Ercan Havalimanı kapılarını A Haber'e açtı. KKTC Ulaştırma Bakanı Prof. Dr. Erhan Arıklı, "Tarihi açılış için tüm hazırlıklar tamam" dedi.
KKTC'yi dünyaya bağlayacak olan yeni Ercan Havalimanı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı tören ile 20 Temmuz'da açılacak. Başkent Lefkoşa'da geri sayım sürerken, yapımına 400 milyon Euro harcanan havalimanı kapılarını A Haber'e açtı. KKTC Ulaştırma Bakanı Prof. Dr. Erhan Arıklı, "Tarihi açılış için tüm hazırlıklar tamam" dedi.
Türkiye'yi Lefkoşa'ya, Lefkoşa'yı ise dünyaya bağlayacak. Yeni Ercan Havalimanı, Başkan Erdoğan'ın katılımıyla 20 Temmuz'da açılıyor.
KKTC Ulaştırma Bakanı Prof. Dr. Erhan Arıklı tarihi açılışa ilişkin A Haber'e konuştu. Erhan Arıklı, "Burası basit bir havalimanı değil. Türkiye'ni 4. büyük havalimanından daha büyük bir yer burası. 2012 yılından beri beklenen bir proje. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da buranın açılışına katılacağını söylemesi sonrası bütün birimler alarma geçti ve açmak için son sürat çalışıyoruz. Şu anda her şey tamam. Hummalı bir çalışma var. Devlet Havalimanı Meydanları İşletmeleri'nden gelen görevli arkadaşlar çalışıyor." dedi.
Son teknoloji ile donatılan havalimanının, anlık değeri 1 milyar Euro'dan fazla. Bakan Arıklı, "Şu ana kadar 400 milyon Euro'nun üzerinde bir masraf yaptık. DHMİ yetkililerine sorduğumda buranın şu anda yapılması 1 milyar Euro'dan fazla tutuyor. KKTC'nin en büyük yatırımı, prestij yatırımıdır. Önümüzdeki süreçte KKTC'yi dünyaya tanıtabilecek ve dünyaya açılacak bir pencere olacak." şeklinde konuştu.
İki kalkış pisti bulunan Ercan Havalimanı, aynı anda on binlerce yolcuya hizmet verebilecek kapasiteye sahip. KKTC Ulaştırma Bakanı Prof. Dr. Erhan Arıklı, "Pistler 3,6 KM uzunlukta. Buraya gelebildiği kadar uçak gelebilir, bizim bir sıkıntımız yok. Bütün uçakları kabul edebilecek potansiyelimiz var. Son teknolojiye sahip modern bir havalimanı. Güvenlik için sertifikasyonumuzu aldıktan sonra Avrupa'nın herhangi bir yerine yolcuları indirmeden direkt olarak uçma imkanı olacak." dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Temmuz'da açılışa katılmasından sonra ucular başlayacak. Bu konuya dair konuşan Bakan Arıklı, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şanına yakışır şekilde havaalanının açılışı için hazırlık yapıyoruz." ifadelerini kullandı.
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