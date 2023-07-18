İş dünyası Körfez’de yeni fırsatlar peşinde! 21 milyar doları katlama beklentisi

HEDEF AKILLI ŞEHİR PROJELERİ

Bir yıl önceye göre Türkiye'nin ihracatını üç kat artarak 1.1 milyar dolara çıkardığı Suudi Arabistan ile ikili ticaret hacmi 6.5 milyar Dolar seviyesinde bulunuyor. Türk müteahhitlerinin önemli hedef ülkeleri arasında yer alan Suudi Arabistan, en fazla proje üstlenilen altıncı ülke konumunda yer alıyor. Bugüne kadar Türkler, bu ülkede otoyollardan metroya, havalimanından su iletimine kadar çok sayıda projeye imza attı.

Şirketler önümüzdeki süreçte de dijital dönüşüm, yapay zekâ, altyapı, akıllı şehir, gayrimenkul geliştirme ve inşaat alanındaki deneyimlerini Suudi Arabistan 2030 Vizyonu kapsamındaki tüm projelerde göstermeyi planlıyor. Aynı şekilde Suudi yatırımcıların da Türkiye'de birçok alanda işbirliği fırsatı yakalayabilecekleri değerlendiriliyor.