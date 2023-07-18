Öğretmen yer değişikliği takvimi son dakika 2023! İller arası yer değiştirme başvurusu nasıl yapılır, son gün ne zaman? mebbis.meb.gov.tr
Öğretmen iller arası yer değiştirme başvuruları hakkında son dakika gelişmesi yaşandı. İl içi öğretmen tayin başvuruları tamamlanırken, sıra iller arası öğretmen yer değiştirme başvurusuna geldi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2023 öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değişikliği yapılıyor. Peki, öğretmen iller arası yer değişikliği başvurusu nasıl yapılır? İşte, detaylar...
MEB son dakika açıklaması sonrası, "İller arası yer değiştirme başvuruları ne zaman bitiyor?" sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından, "İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Duyurusu" konusunda bir açıklama yaptı. Peki, İller arası yer değiştirme başvurusu nasıl yapılır, son gün ne zaman?
ÖĞRETMEN İLLER ARASI YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURUSU NE ZAMAN?
MEB duyurusuna göre iller arası isteğe bağlı yer değişikliği başvuruları 28 Temmuz 2023 tarihinde başlayacak ve 2 Ağustos 2023 tarihinde saat 16.00'da sona erecek.
ÖĞRETMEN İLLER ARASI YER DEĞİŞİKLİĞİ GÖREV SÜRESİ DUYURUSU
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerin iller arası yer değiştirirken görev sürelerinin hesabında esas alınan tarihte değişikliğe gidildi. Müjdeyi Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin duyurdu.
Daha önce başvurularının 28 Temmuz'da başlayacağı duyurulan isteğe bağlı il değişikliğinde öğretmenlerin görev sürelerinin hesabında esas alınan 30 Eylül tarihi, 31 Aralık olarak değiştirildi.
Bakan Tekin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Öğretmenler odasındaki sohbetlerimizin bir sonucu daha, 2023 yılı 'İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Duyurusunda' görev sürelerinin hesabında esas alınan 30 Eylül 2023 tarihini, 31 Aralık 2023 olarak değiştirdik. Tüm eğitim ailemize hayırlı olması temennisiyle." ifadelerini kullandı.
ÖĞRETMEN İLLER ARASI YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvurular, "mebbis.meb.gov.tr" veya "personel.meb.gov.tr" adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacaktır.
Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler; Elektronik Başvuru Formu'na yansıtılacak kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi, hizmet puanı ve benzeri bilgilerini başvuru yapmadan önce MEBBİS e-Personel Modülünden (Özlük) kontrol ederek yanlış ya da eksik bilgilerinin düzeltilmesini belgeye dayalı olarak eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerinden talep edeceklerdir.
Atamalar öğretmenlerin tercihi dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek olup başvuru kayıt işlemi yapıldıktan sonra hizmet puanlarına etki edecek değişiklikler başvuru sistemine yansımayacağından, ilgililerin hizmet puanına etki edecek değişiklikleri yer değiştirme başvurusunu yapmadan önce tamamlamaları gerekmektedir.
İller arası yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenler, aynı ya da farklı illerden en çok 40 eğitim kurumunu tercih edebilecektir. Bu kapsamda başvuracak öğretmenlere, 41'inci seçenek olarak ise bir il tercih etme hakkı verilecektir. Ancak 40 eğitim kurumu tercihi tamamlanmadan 41'inci seçenek işaretlenemeyecektir. Bunlardan 41'inci seçeneği işaretleyenler, yalnızca tercih ettiği ildeki boş kalan kontenjanlara hizmet puanı üstünlüğü esasına göre bilgisayar kurasıyla atanacaktır.
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