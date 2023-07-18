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Körfez turunda son durak Birleşik Arap Emirlikleri! Başkan Erdoğan ne mesaj verecek?

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Giriş Tarihi: 18.07.2023 Güncelleme Tarihi: 18.07.2023
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Körfez turunda son durak Birleşik Arap Emirlikleri! Başkan Erdoğan ne mesaj verecek?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar'da gerçekleştirdiği temasların ardından Körfez'deki son durağı olan Birleşik Arap Emirlikleri'ne hareket etti. Başkan Erdoğan'ın kısa süre içinde BAE'de olması bekleniyor. İşte detaylar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar'daki temaslarını tamamlamasının ardından özel uçak "TC-TRK" ile Körfez turunun son durağı Birleşik Arap Emirlikleri'ne hareket etti.

KAFİLEDE KİMLER VAR?

Erdoğan'ı, Hamad Uluslararası Havalimanı'nda, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Halid bin Muhammed Al Atiyye, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mehmet Mustafa Göksu ve diğer ilgililer uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Genel Başkan yardımcıları Ömer Çelik, Zafer Sırakaya, AK Parti milletvekilleri Hulusi Akar, Mustafa Varank, Nureddin Nebati, MHP Milletvekili İsmail Faruk Aksu, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Devlet Arşivleri Başkanı Uğur Ünal ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti.

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