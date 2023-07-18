Ekrem İmamoğlu soruyu geçiştirdi "Değişim" yüzüne yansıdı! Kemal Kılıçdaroğlu'nun "siyasetten silme planı" geri adım mı attırdı?
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun hezimet yaşamasının ardından CHP liderine meydan okuyan ve bulunduğu her ortamda "Değişim" çıkışı yapan iBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, son günlerde "değişim" konusundan bahsetmemeye başladı. İstanbul'da düzenlenen bir törene katılan İmamoğlu'na gazetecilerden birisi "değişim" sorusunu sorarken; İBB Başkanı bu soruya yanıt vermedi. İmamoğlu, "Teşekkür ederim bu konuya girmeyeceğiz" sözleriyle geçiştirdi. İmamoğlu’nun soru sonrasındaki yüz ifadesi ise dikkatlerden kaçmadı.
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 14 ve 28 Mayıs'ta alınan yenilgilerin hemen ertesinde 'değişim' videosuyla Kılıçdaroğlu'na meydan okumuş parti içerisinde yeni bir krizin kapısını aralamıştı.
Karşılıklı atışmalar sürerken İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na bayrak açmak için kurduğu 'İktidar İçin Değişim' isimli internet sitesi yayına girdi.
Sitede yer alan metinde vatandaşın CHP'de bir değişim talep ettiği savunularak, "Geldiğimiz noktada; Türkiye'nin geleceği için akılcı bir yaklaşıma ihtiyaç vardır. Değişimin temeli hiç kuşkusuz toplumsal taleptir. Sabırlı ve aklı öne koyan ama, bir o kadar da kararlı bir tutumla değişimin gerçekleşmesi pekala mümkündür. Bu ihtiyaç ortadayken, hiçbir şey olmamış gibi davranmak, eski yanlışlarda ısrar etmek, yenilgiden acı çeken milyonlarca vatandaşın duygularını anlamamak demektir." ifadelerine yer verilmişti. Söz konusu siteye rağbet olduğunu iddia eden İmamoğlu, değişim olması gerektiğini her fırsatta dile getirmişti.
DEĞİŞİM SORUSU RENGİNİ SOLDURDU
Tüm bu gelişmeler ışığında Ekrem İmamoğlu'nun değişim ısrarında gaza basması beklenirken İSKİ'nin "Bakırköy Atık Su ve Yağmur Suyu ve Dere Islahı Yatırımları" için açılış törenine katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazetecilerden birinin değişim sorusuna yanıt veremedi. İmamoğlu, "Teşekkür ederim bu konuya girmeyeceğiz." sözleriyle geçiştirdi. İmamoğlu'nun soru sonrasın yüz ifadesinin değişmesi dikkatlerden kaçmadı.
KULİSLER SALLANIYOR: KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN EKREM İMAMOĞLU PLANI
Söz konusu çıkışlardan rahatsız olan Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'nu bitirme planı yaptığı öğrenildi.
KAYBEDİLECEK SEÇİME SOKUP SİYASETTEN SİLECEK
Kulislerde konuşulanlara göre İstanbul'un kaybedileceğini bilen Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nu tekrar İBB'ye aday gösterecek ve siyasetten silecek... Kemal Kılıçdaroğlu bu sebepten dolayı Kurultay'ı yerel seçimlerden sonra yapmayı ve seçimlere Genel Başkan olarak eli güçlü girmeyi planlıyor.
"BÜYÜKŞEHİRLER ELDEN GİDECEK" KAYGISI, İMAMOĞLU'NU İSTANBUL'DA TUTUP SİYASETTEN SİLME PLANI
Öte yandan yaklaşan yerel seçimler öncesi Kemal Kılıçdaroğlu - Ahmet Akın, Meral Akşener - Burak Akburak ikililerinin bir araya gelmesi CHP'nin 'Büyükşehirler elden gidecek' kaygısı ve değişim isteyen Ekrem İmamoğlu'nu İstanbul'da tutma planını açık etti.
1 saatlik görüşmede Kemal Kılıçdaroğlu - Meral Akşener ikilisinin yerel seçimlerde ittifak meselesini detaylıca konuştuğu, CHP liderinin koltuğuna göz diken İmamoğlu hakkında İstanbul'da kalmasının daha elzem olacağının altını çizdiği kulislere yansıdı.
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