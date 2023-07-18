CHP’li Yavaş’tan Ankara’da toplu ulaşıma fahiş zam!

Vergi oranları ve akaryakıt fiyatlarındaki artışlara dikkat çekilen açıklamada, EGO Genel Müdürlüğünün bilet ücretlerini düşük seviyede tuttuğu için aylık 300 milyon lira zarar ettiği, bu zararın ABB'nin diğer bütçe kalemlerinden karşılandığı ifade edildi.

Her 10 yolcudan 4'ünün ücretsiz veya indirimli seyahat hakkından yararlandığı, bu durumun EGO'nun ve özel halk otobüsü işletmelerinin zararını artırdığı kaydedilen açıklamada, 30 büyükşehir belediyesinin Türkiye geneli ortalama kilometre başı tam bilet ücretinin 0,38 lira, öğrenci bilet ücretinin 0,22 lira olduğu ifade edildi. Ankara'da ise kilometre başı ücret tarifesinin tam bilette 0,26 lira, öğrenci biletinde 0,13 lira olduğu ve bu ücretlerin Türkiye ortalamasının altında kaldığının tespit edildiği bildirildi.