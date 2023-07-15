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Darbecilerin asıl hedefi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dı! Büyük ihanet 'Güçlü Liderlik' ile durduruldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.07.2023
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Darbecilerin asıl hedefi Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dı! Büyük ihanet ’Güçlü Liderlik’ ile durduruldu

15 Temmuz gecesi darbe teşebbüsünde bulunan FETÖ'cü cuntacıların bir numaralı hedefi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dı. Darbeci alçaklar doğrudan Başkan Erdoğan'ı hedef alarak, Türkiye'yi büyük bir karanlığı sürüklemek istedi. Milli irade büyük bir kararlılıkla ayağa kalkarak, darbecilerin kirli planlarını boşa çıkardı.

15 Temmuz gecesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla sokaklara çıkarak kendisini temsil eden iradeye sahip çıkan Türk milleti, FETÖ'cü darbe girişimini bedenlerini siper ederek durdurdu.

MEYDANLARA ÇAĞIRDI

Hain kalkışmanın asıl hedefi Türkiye'yi yalnızlaştırmaktı. Başkan Erdoğan'a diz çöktürebilselerdi, başarılı olacaklardı. Ancak bir şeyi hesap edemediler: O da Erdoğan'ın kararlılığı ve milletin cesaret. Türk milletini darbecilere karşı meydanlara çağıran Başkan Erdoğan, Marmaris'ten İstanbul Atatürk Havalimanı'na doğru yola çıktı.

Dönemin İstanbul Emniyet Müdürü olan Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan'ı aradı ve İstanbul'daki son durumu sordu. Çalışkan'ın, "Şu an bize ateş ediliyor" şeklindeki cevabı üzerine, "Siz de onlara ateş edeceksiniz" diye talimat verdi.

ALBAYRAK HİÇ YALNIZ BIRAKMADI

O gece Başkan Erdoğan'ı hiç yalnız bırakmayan isimlerden biri de dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'tı. Marmaris'ten ailesiyle birlikte İstanbul'a gelen Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında, darbe girişimine ilişkin çok kararlı ve net mesajlar verdi.

Darbecilerin hesap vereceğini ısrarla vurgulayan Erdoğan, "Şu anda yapılan hareket bir ihanet hareketidir, bir ayaklanma hareketidir. Ve bu vatana ihanet hareketinin bedelini de tabii çok ağır ödeyecekler" sözleriyle cuntacılara meydan okudu.

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