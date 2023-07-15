Darbecilerin asıl hedefi Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dı! Büyük ihanet ’Güçlü Liderlik’ ile durduruldu

15 Temmuz gecesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla sokaklara çıkarak kendisini temsil eden iradeye sahip çıkan Türk milleti, FETÖ'cü darbe girişimini bedenlerini siper ederek durdurdu.

MEYDANLARA ÇAĞIRDI

Hain kalkışmanın asıl hedefi Türkiye'yi yalnızlaştırmaktı. Başkan Erdoğan'a diz çöktürebilselerdi, başarılı olacaklardı. Ancak bir şeyi hesap edemediler: O da Erdoğan'ın kararlılığı ve milletin cesaret. Türk milletini darbecilere karşı meydanlara çağıran Başkan Erdoğan, Marmaris'ten İstanbul Atatürk Havalimanı'na doğru yola çıktı.