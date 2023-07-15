15 Temmuz selası ne zaman okunacak? 15 Temmuz'da sela neden okunur, anlamı nedir?
"15 Temmuz selası ne zaman okunacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 15 Temmuz günü öğle namazı öncesi tüm camilerde şehitler için Kur'an-ı Kerim tilavet edilip, mevlid-i şerifler okunacak. Diğer yandan 15 Temmuz'da sela okunmasının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Peki, 15 Temmuz selası ne zaman okunacak? 15 Temmuz'da sela neden okunur, anlamı nedir?
"15 Temmuz selası ne zaman okunacak? 15 Temmuz'da sela neden okunur, anlamı nedir?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 15 Temmuz Cuma gününü 16 Temmuz Cumartesi gününe bağlayan gece saat 00.13'te Türkiye'deki 90 bin caminin tümünde eş zamanlı olarak selalar okunacak. Peki, 15 Temmuz selası ne zaman okunacak? 15 Temmuz'da sela neden okunur, anlamı nedir?
BU GECE SELA OKUNACAK MI?
15 Temmuz günü öğle namazı öncesi tüm camilerde şehitler için Kur'an-ı Kerim tilavet edilip, mevlid-i şerifler okunacak.
15 TEMMUZ SELA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA OKUNACAK?
15 Temmuz Cuma gününü 16 Temmuz Cumartesi gününe bağlayan gece saat 00.13'te Türkiye'deki 90 bin caminin tümünde eş zamanlı olarak selalar okunacak.
Ayrıca merkez ve 15 Temmuz etkinliklerinin yapıldığı bölgelerdeki camiler sabah namazına kadar açık tutulacak, minarelerin ışıkları yakılacak.
İSLAMİYET'TE SELA'NIN ÖNEMİ
Sala, Hz. Peygamber'e (s.a.s.) selam ve övgüdür. Kur'an-ı Kerim'de ve hadislerde Hz. Peygamber'e (s.a.s.) çeşitli durumlarda salat-ü selam getirilmesi tavsiye edilmiş (Ahzab, 33/56; Tirmizi, Deavat, 66; Ebu Davud, Vitr, 23) ise de ne asr-ı saadette ne de ilk dönemlerde camilerde sala okunmuştur.
Bununla birlikte Kitap ve Sünnet'te Hz. Peygamber ve diğer peygamberlere salat getirilmesi örneklerine binaen örfümüzde değişik kalıplarda pek çok sala metni var olagelmiştir.
Sonuç itibarıyla dini açıdan özel önemi olan gün ve geceleri hatırlatmak, meydana gelen bir vefatı ve kılınacak cenaze namazını haber vermek amacıyla sala okunması, kültürel bir değer olarak kabul edilebilir ve bu yönüyle de dini açıdan herhangi bir sakınca taşımadığı söylenebilir.
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- 15 Temmuz selası ne zaman okunacak? 15 Temmuz'da sela neden okunur, anlamı nedir?
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