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Haberler Galeri 15 Temmuz darbe girişiminin 7. yılı! Gaziler ve şehit yakınları A Haber’de

15 Temmuz darbe girişiminin 7. yılı! Gaziler ve şehit yakınları A Haber’de

Bugün 15 Temmuz 2023. Türk milleti 7 yıl önce bugün şanlı destanlarla dolu tarihine bir yenisini ve en önemli zaferlerinden birini ekledi. FETÖ ihanet çetesinin üniforma giymiş teröristleri genç yaşlı erkek kadın çocuk demeden milletin üzerine kurşun ve bomba yağdırdı. Ancak o teröristlerin kanlı planları Türk Milleti'nin şanlı direnişi sayesinde başarılı olamadı. Darbeye geçit vermeyen 15 Temmuz gazileri ve şehit yakınları A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.

A Haber
Giriş Tarihi: 15.07.2023 11:00 Güncelleme Tarihi: 15.07.2023 12:08
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15 Temmuz darbe girişiminin 7. yılı! Gaziler ve şehit yakınları A Haber’de

FETÖ ihanet çetesi 15 Temmuz 2016 yılında darbeye kalkışmış ve ülkeyi işgal etmeyi planlamıştı. Ancak hesap edemedikleri bir şey oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve onun çağrısıyla sokaklara akın akın çıkan millet dik durdu ve vatanı teslim etmedi.

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15 Temmuz darbe girişiminin 7. yılı! Gaziler ve şehit yakınları A Haber’de

Tam 252 vatan evladı tanklara kurşunlara göğsünü siper ederek şehadet mertebesine ulaştı. Hain darbe girişiminin başladığı ve sona erdiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü eski ismi ile Boğaziçi Köprüsü simge yerlerden biri oldu. Türk milleti o gece bir destan yazdı.

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15 Temmuz darbe girişiminin 7. yılı! Gaziler ve şehit yakınları A Haber’de

O kanlı geceye şahitlik eden gazilerimiz ve şehitlerimizin yakınları A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Gazilerimiz şanlı mücadeleyi anlatırken şehit yakınları yüreklerindeki acıyı ve gururu aktardı.

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15 Temmuz darbe girişiminin 7. yılı! Gaziler ve şehit yakınları A Haber’de

15 Temmuz gazisi Yaşar Parlak: Ben o gece evdeydim ve aslında bir şeyden haberim yoktu. Telefonumun şarjı yoktu ve televizyonlar kapalıydı. Ben olayları saat 11 civarı öğrendim. Ben olayları telefonumu açtığımdan gelen mesajlardan anladım. Binali Yıldırım'ın açıklamalarını televizyonu açınca gördüm. Tabi darbeleri sabah kalktığımızda öğrenirdik. Erken saatlerde bunların girişimi bir tuhafımıza gitti.

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15 Temmuz darbe girişiminin 7. yılı! Gaziler ve şehit yakınları A Haber’de

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefonla televizyonlara bağlanması, sonra camilerden selaların okunması ile sokağa çıkmam gerektiğini anladım. Tabi biz karakolun oraya gittik ve araçları falan karakolun etrafına çektik. Sonra belediye de araç gönderdi. Burayı sağlama aldıktan sonra 2'ye ayrıldık. Ben köprüye gittim. Oradan Taksim tarafı TRT'ye gittik. Halaskargazi Caddesi çok karanlıktı. Bize sıkanlar benim askerim değildi.