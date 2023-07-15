15 Temmuz darbe girişiminin 7. yılı! Gaziler ve şehit yakınları A Haber’de

15 Temmuz gazisi Yaşar Parlak: Ben o gece evdeydim ve aslında bir şeyden haberim yoktu. Telefonumun şarjı yoktu ve televizyonlar kapalıydı. Ben olayları saat 11 civarı öğrendim. Ben olayları telefonumu açtığımdan gelen mesajlardan anladım. Binali Yıldırım'ın açıklamalarını televizyonu açınca gördüm. Tabi darbeleri sabah kalktığımızda öğrenirdik. Erken saatlerde bunların girişimi bir tuhafımıza gitti.