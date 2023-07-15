15 Temmuz hain darbe girişimi engelleyemedi! Türkiye’nin 7 yıldır kesintisiz yükselişi devam ediyor

ESAS OLAN MİLLET İRADESİ

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan da demokrasilerde esas olan milletin iradesi olduğunu belirterek, milli iradenin üstünde bir güç olamayacağını vurguladı. Bahçıvan, şunları kaydetti: "Daha ilk günden itibaren, sanayiciler olarak üretim çarklarımızın durmamasına azami özeni göstererek, darbe girişiminin ekonomik etkilerinin kısa sürede püskürtülmesine ve ülkemizin kısa zamanda yeniden demokrasiye dönmesine katkı sunduk. Bu vesile ile dün olduğu gibi bugün ve yarın da aynı duygu ve irade ile demokrasinin, sandıktan çıkmış millet iradesinin yanında duracağımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum."