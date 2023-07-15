15 Temmuz hain darbe girişimi engelleyemedi! Türkiye'nin 7 yıldır kesintisiz yükselişi devam ediyor
Hain darbe girişiminin üzerinden geçen 7 yılda Türkiye güçlü büyüme yolunda ilerliyor. Girişimin ülke ekonomisini de hedef aldığını belirten iş dünyası, "Şimdi de yabancı sermayeyi uzak tutmak için kara propaganda yapıyorlar. Mücadelemiz sürecek" diyor
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden yedi yıl geçti. Yaralarını hızlıca saran iş dünyası, 15 Temmuz'u unutmadı ve unutturmadı. MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı, FETÖ ve benzeri terör örgütleriyle ve uzantılarıyla her daim mücadele ettiklerini belirterek, "Bundan sonra da duruşumuz demokrasiden ve milli iradeden yana olmaya devam edecektir" dedi.
Askeri ya da sivil, istisnasız bütün darbelerin başlıca amacının kaynak, servet ve gelir transferi olduğunu ifade eden Asmalı, şöyle konuştu: "15 Temmuz 2016'daki kalkışma da bu bağlamda değerlendirilmelidir. 15 Temmuz'da hedef alınan, 2013'te IMF'ye olan borcunu kapatan, 27 çeyrektir pozitif büyüyen, finansal ve mali disiplinini istikrarlı bir yapıya kavuşturmuş ve birçok büyük projeyi hayata geçirmeye hazırlanan bir Türkiye ekonomisiydi."
Asmalı, bugün gelinen aşamada ekonominin mevcut büyüklüğü göz önüne alındığında, telaffuz ettikleri bütün bu maliyetin, son 20 yıllık süreçte mali anlamda elde edilen kazanımları gölgeleyemediğini ifade ederek, "15 Temmuz'da iradesine sahip çıkan Türk milletinin muhafaza ettiği şey yalnızca demokrasi değil, Türkiye ekonomisi de olmuştur" dedi.
TEHLİKE GEÇMEDİ UNUTMAYALIM
İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz da hâlâ FETÖ örgütü mensuplarının yakalandığı operasyonları hatırlatarak, "Tehlike geçmiş değil. 15 Temmuz'da yaşananları bir an bile unutmamalıyız" açıklamasında bulundu. Kopuz, "Ne zaman müreffeh bir ülke olma yolunda ilerlesek, karanlık odakların alçak piyonları harekete geçerek bu ülkenin başına çorap örmeye, ayağına pranga vurmaya yeltenmişlerdir.
Ancak Türk milleti engin feraseti sayesinde ülkesine musallat olan şer odaklarına asla geçit vermedi" dedi. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç de, 15 Temmuz'un ülke tarihinin en önemli kırılma noktalarından biri olduğunu belirterek, "Ya Türk yüzyılı kurma 'Kızıl Elma'sını ebediyen unutup uydu bir devlet olacaktık ya da Türk dünyasının, İslam coğrafyasının ve mazlum milletlerin umudunu yaşatacak 'lider ülke' olma ülküsünü yaşatacaktık. 2023'e 7 kala Türk milleti kararını bağımsız, hür, lider ve öncü Türkiye'den yana yaptı" diye konuştu.
ESAS OLAN MİLLET İRADESİ
İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan da demokrasilerde esas olan milletin iradesi olduğunu belirterek, milli iradenin üstünde bir güç olamayacağını vurguladı. Bahçıvan, şunları kaydetti: "Daha ilk günden itibaren, sanayiciler olarak üretim çarklarımızın durmamasına azami özeni göstererek, darbe girişiminin ekonomik etkilerinin kısa sürede püskürtülmesine ve ülkemizin kısa zamanda yeniden demokrasiye dönmesine katkı sunduk. Bu vesile ile dün olduğu gibi bugün ve yarın da aynı duygu ve irade ile demokrasinin, sandıktan çıkmış millet iradesinin yanında duracağımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum."
İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Adil Pelister de, Türk milletinin iradesiyle her zorluğu aşabileceklerini, Türkiye'nin geleceği için birlik ve beraberlik içinde çalışmaya devam edeceklerini vurguladı. İMSAD Başkanı Tayfun Küçükoğlu ise Türkiye'nin bugüne kadar yaşadığı tüm badirelerden güçlenerek çıktığını söyledi.
EKONOMİYİ HEDEF ALDILAR
ASKON Başkanı Orhan Aydın da, FETÖ'nün, alçak idealinden vazgeçmediğini, bu idealini Türkiyeli siyasi maskesi altında Türkiye karşıtlığı üzerine kara propaganda yürüterek sürdürdüğünü söyledi. Aydın, "Kara propagandayla yabancı sermayeyi uzak tutarak ekonomimizi hedef alıyorlar. İtibarsızlaştırma operasyonları ile güven bunalımı oluşturmaya çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.
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