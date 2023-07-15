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Başkan Erdoğan'dan FETÖ ve destekçilerine net mesaj: Tarihi gecede kimin nerede durduğunu not ettik

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Giriş: 15.07.2023 20:45
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz'da FETÖ eliyle gerçekleştirilen alçak darbe girişiminin 7. yılında "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" kapsamında Beylerbeyi Stadyumu'nda düzenlenen "Türkiye Yüzyılı'nın Kahramanları" programında önemli açıklamalarda bulundu. FETÖ ve destekçilerine net mesaj veren Başkan Erdoğan, "Tarihi gecede kimin nerede durduğunu not ettik. FETÖ'cü hainleri tanıdığımız gibi, hainlere arka çıkan mihrakları, destek veren odakları da hafızamıza silinmeyecek bir şekilde kaydettik." dedi. 15 Temmuz’un öncelikle kendilerine ve hükümete karşı yapıldığını anlatan Başkan Erdoğan, FETÖ ile dirsek temasında olan CHP lideri Kılıçdaroğlu’na yüklenerek “15 Temmuz akşamı Atatürk Havalimanı'ndan saat 23.15'te havalimanına gelen Bay Bay Kemal'in tankların arasından nasıl gittiğini biliyorsunuz değil mi? Tankların arasından FETÖ'cüler Bay Bay Kemal'i alıp Bakırköy Belesiyesi'ne götürdüler.” ifadelerine yer verdi. Ayrıca Başkan Erdoğan, 15 Temmuz'u anlayamayanların, bu milletin çapulcuya, çakala, cuntacıya eyvallah etmeyen soylu duruşunu anlayamayacağını söyledi.
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