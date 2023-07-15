15 Temmuz 2023, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Üvey Anne
- Vermem Seni Ellere
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Başkan Erdoğan'dan FETÖ ve destekçilerine net mesaj: Tarihi gecede kimin nerede durduğunu not ettik
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz'da FETÖ eliyle gerçekleştirilen alçak darbe girişiminin 7. yılında "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" kapsamında Beylerbeyi Stadyumu'nda düzenlenen "Türkiye Yüzyılı'nın Kahramanları" programında önemli açıklamalarda bulundu. FETÖ ve destekçilerine net mesaj veren Başkan Erdoğan, "Tarihi gecede kimin nerede durduğunu not ettik. FETÖ'cü hainleri tanıdığımız gibi, hainlere arka çıkan mihrakları, destek veren odakları da hafızamıza silinmeyecek bir şekilde kaydettik." dedi. 15 Temmuz’un öncelikle kendilerine ve hükümete karşı yapıldığını anlatan Başkan Erdoğan, FETÖ ile dirsek temasında olan CHP lideri Kılıçdaroğlu’na yüklenerek “15 Temmuz akşamı Atatürk Havalimanı'ndan saat 23.15'te havalimanına gelen Bay Bay Kemal'in tankların arasından nasıl gittiğini biliyorsunuz değil mi? Tankların arasından FETÖ'cüler Bay Bay Kemal'i alıp Bakırköy Belesiyesi'ne götürdüler.” ifadelerine yer verdi. Ayrıca Başkan Erdoğan, 15 Temmuz'u anlayamayanların, bu milletin çapulcuya, çakala, cuntacıya eyvallah etmeyen soylu duruşunu anlayamayacağını söyledi.