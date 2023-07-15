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Sungurlu'da 15 Temmuz şehitleri unutulmadı! Merkez Çarşıbaşı Camiinde tüm şehitler için Kur'an-ı kerim okuması...

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Giriş Tarihi: 15.07.2023 Güncelleme Tarihi: 15.07.2023
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Sungurlu’da 15 Temmuz şehitleri unutulmadı! Merkez Çarşıbaşı Camiinde tüm şehitler için Kur’an-ı kerim okuması...

Çorum'un Sungurlu ilçesi, Merkez Çarşıbaşı Camiinde öğle namazından önce 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında vatan için canını ortaya koyan kahraman şehitler için Kur'an-ı kerim ve mevlid-i şerif okundu.

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