Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: 15 Temmuz destanını unutmayacağız
15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ'cü kalleşlerin Başkan Erdoğan önderliğindeki seçilmiş hükümeti devirmek için ortaya serdikleri kalleş darbe girişiminin üzerinden 7 yıl geçti. Darbe girişiminin yıl dönümünde önemli bir paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "15 Temmuz ruhu geleceğimizin sigortasıdır. Milletimiz de vatanımızın sahibidir. Cumhurbaşkanımızın gecenin karanlığını aydınlatan çağrısı, duruşu ile milletimizin basireti ve şanlı direnişiyle 15 Temmuz'da yazdığı destanı unutmayacağız, unutturmayacağız." ifadelerini
Fahrettin Altun, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 15 Temmuz'un kutlu bir direniş ve çelikleşmiş millet iradesinin bütün ihtişamıyla terörizmin karşısına set çektiği gün olduğunu belirtti.
"YENİ BİR DİRENİŞ, ÖZGÜRLÜK VE BAĞIMSIZLIK MANİFESTOSU YAZILDI"
15 Temmuz'un, milletin çıplak elleriyle darbeler parantezini kapattığı, tuzakları bozduğu, teröristlere geçit vermediği, cesareti ve inancıyla hain planları boşa çıkarttığı kahramanlık destanı olduğunu vurgulayan Altun, "Coşkun bir ırmak gibi, iradesinin önüne örülmüş bentleri yerle bir eden 'Türkiye Yüzyılının Kahramanları' 15 Temmuz'da tankların, topların karşısında yeni bir direniş, özgürlük ve bağımsızlık manifestosu yazmıştır. Karanlık geceyi aydınlığa kavuşturana kadar, tek akıl, tek yürek, tek bilek olup vatana gözünü dikenlere alanları dar etmiştir." ifadelerini kullandı.
"AFFETMEYECEĞİZ, AFFETTİRMEYECEĞİZ"
Direniş ve diriliş gecesinde şehitlerin ve gazilerin Türk halkına özgür bir geleceği emanet ettiğini vurgulayan Altun, şunları kaydetti:
"Türkiye Yüzyılı'nın önünü açtılar, ihaneti de sadakati de asla unutmayacağımız bir miras bıraktılar. 15 Temmuz ruhu geleceğimizin sigortasıdır. Milletimiz de vatanımızın sahibidir. Cumhurbaşkanımızın gecenin karanlığını aydınlatan çağrısı, duruşu ile milletimizin basireti ve şanlı direnişiyle 15 Temmuz'da yazdığı destanı unutmayacağız, unutturmayacağız. Bu ülkenin geleceğine göz koyanları affetmeyeceğiz, affettirmeyeceğiz. Herkes bilsin, herkes duysun ki FETÖ'yle mücadele en önemli önceliğimizdir.
"FETÖ BAŞTA OLMAK ÜZERE TÜM TERÖR ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELE SÜRECEK"
Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, FETÖ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle son terörist etkisiz hale getirilene kadar mücadelemiz devam edecek. İnsanüstü bir gayret ve bütüncül bir anlayışla mücadelemizi, terörü kaynağından yok etme, terör örgütlerini faaliyet yürüttüğü her alanda etkisiz hale getirme stratejileri çerçevesinde sürdüreceğiz. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize sıhhat ve afiyet diliyoruz. Aziz ve kahraman milletimizi saygıyla selamlıyoruz."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Emekliye zamlı promosyon tablosu netleşti! %25 zam + ek ödeme sonrası güncellendi! 10.000 TL ve üzeri maaş alanlar emekliler...
- Tarımsal destekleme ödemeleri yattı mı? Tarımsal destekleme ne zaman yatacak?
- Emekli yeni maaşlarına %25 zamlı KÖK hesap çıktı! 7.500 TL altı maaş alana 9.750 TL! 4A-4B-4C, SSK, EYT, SGK, İntibak payı...
- ALES/2 geç başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? 2023 ÖSYM ALES/2 başvuru ve sınav tarihi açıklandı mı?
- Yalı Çapkını ne zaman başlıyor, yeni sezonda neler olacak? Yalı Çapkını (Esme) Sezin Bozacı diziden ayrılıyor mu?
- TFF Süper Kupa finali ne zaman 2023? Galatasaray Fenerbahçe final maçı hangi kanalda yayınlanacak?
- 10 yıllık sigortalıya erken emeklilik kapısı açıldı! Sigorta girişi 97-98-99 ve 2008 sonrası olanlar kapsama alındı! SGK Erkek / Kadın prim gün tablosu…
- Hollywood diyeti nedir, hangi besinler tüketiliyor? Ufuk Özkan'ın yaptığı Hollywood diyeti zararları neler?
- Gelinim Mutfakta 14 Temmuz 2023 puan durumu! Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı? Elenen isim...
- Havalar ne zaman serinleyecek, haftaya normale döner mi? El NİNO nedir, ne zaman bitecek? 14 - 15 Temmuz hava durumu tahminleri!
- Canan Karatay'ın yasak listesi! 'Yanından bile geçmeyin' Vücudu darmaduman ediyor! İşte o besinler...
- AI COVER NEDİR? Yapay zeka ai cover ile şarkı nasıl yapılır? Sanatçıların sesini kullanma özelliği...