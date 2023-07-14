İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan "15 Temmuz" mesajı: Hainlerle mücadelemiz kararlılıkla sürecek

"HAİNLERLE MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA SÜRECEK"

Yerlikaya, şunları kaydetti:

"O kahramanlarımızdan biri de, bu 'Cennet Vatan' ilelebet yaşasın diye tüm sevdiklerini ardında bırakan Cennet Yiğit'ti. Aziz hatıraları hiçbir zaman unutulmayacak. 15 Temmuz'da şehadete eren 253 şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum.