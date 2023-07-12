NATO Zirvesi'nde ikinci gün! Dünyanın gözü Litvanya'da! Başkan Erdoğan'ın diplomasi mesaisi sürüyor
Dünyanın gözü bugün de Litvanya'nın başkenti Vilnius'taki NATO Zirvesi'nde olacak. Zirvenin ikinci gününde de Başkan Erdoğan yine önemli temaslarda bulunacak. Zirvenin ikinci günü için Başkan Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'nin yapılacağı yere beraberindeki heyetle geldi.
MİÇOTAKİS İLE GÖRÜŞME
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO zirvesine katılan liderler arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Miçotakis arasında zirve kapsamında bugün görüşme gerçekleştirilecek.
İLK ADIM MESAJI
Zirveye katılmadan önce gazetecilere konuşan Miçotakis, yarın Erdoğan ile görüşeceğini söylerken, ilişkileri yeniden başlatmak için ilk adımı atabileceklerini kaydetti.
Miçotakis, Türkiye ile aralarında önemli farklılıklar olduğunu belirterek, "Defalarca söylediğim gibi, Türkiye ile sürekli bir gerilim ortamında yaşamaya mahkum değiliz." ifadesini kullandı.
YOL HARİTASI ÇİZİLEBİLİR
Miçotakis, söz konusu açıklamasında önemli noktalara temas etti.
Miçotakis şunları dile getirdi: "Çifte seçim zaferimizin ardından yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bizzat görüşme fırsatı bulacağım.
Güçlü bir halk desteğiyle Yunanistan ile Türkiye arasındaki ilişkileri yeniden başlatmak için ilk adımı atabileceğimize inanıyorum.
Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) ve kıta sahanlığının sınırlandırılmasına ilişkin anlaşmazlığı çözmek için bir yol haritası üzerinde anlaşabiliriz."
Yunan Başbakan, son birkaç aydır iki ülke arasındaki ilişkilerde olumlu bir hava oluştuğunun altını çizdi.
"OLUMLU HAVAYI İLERİYE TAŞIYABİLİRİZ"
Kiryakos Miçotakis, "Bu olumlu havayı daha da ileriye taşıyabiliriz." ifadesini kullandı.
Miçotakis, sözlerini şu şekilde tamamladı: İkimizin de yararına olacağı aşikâr olan bazı önemli adımlar atabileceğimizi umuyorum ve sabırsızlıkla bekliyorum.
İŞTE DAKİKA DAKİKA ZİRVENİN İKİNCİ GÜNÜNDE YAŞANANLAR
08.58 BAŞKAN ERDOĞAN ZİRVE'NİN YAPILDIĞI ALANDA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'nin ikinci günündeki oturumlara katılmak üzere zirvenin düzenlendiği alana geldi.
İLK GÜNDE NELER YAŞANDI?
Başkan Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'nin ilk gününde zirvenin yapılacağı alana saat 12.10 sıralarında geldi. Daha sonra aile fotoğrafı çekimine katılan Başkan Erdoğan, zirvenin ilk gününde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, İtalya Başbakanı Meloni, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya geldi.
ERDOĞAN-BİDEN GÖRÜŞMESİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD ile stratejik mekanizma kapsamında sıranın devlet başkanları düzeyinde istişarelere geldiği kanaatinde olduğunu belirterek, ABD Başkanı Joe Biden'la NATO Zirvesi kapsamında yaptığı görüşmeyi bunun ilk adımı olarak gördüğünü kaydetti.
Başkan Erdoğan, LITEXPO Sergi ve Fuar Merkezi'nde NATO Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya geldi.
Görüşmenin başında, yeniden cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla kendisini arayarak ilettiği tebrik mesajı için Biden'a teşekkür eden Başkan Erdoğan, "Stratejik mekanizma kapsamında sıranın artık devlet başkanları düzeyinde istişarelere geldiği kanaatindeyim. Bugün NATO marjında bu görüşmeyi bunun ilk adımı olarak görüyorum. Bundan önceki buluşmalarımız adeta ısınma turları gibiydi ama şimdi yeni bir süreci başlatıyoruz. Tabii benim için bu yeni süreç beş yıllık bir süreç, şimdi sizde de seçim hazırlıkları var. Bu seçim hazırlıklarıyla birlikte şimdiden başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.
Erdoğan'ın, Biden ile görüşmesinde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da yer alıyor.
İLETİŞİM BAŞKANLIĞINDAN AÇIKLAMA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden görüşmesinde, Türkiye ve ABD arasındaki siyasi, ekonomik ve ticari ilişkiler, güvenlik alanındaki işbirliği imkanları ve bölgesel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından, Erdoğan'ın, Litvanya'nın başkenti Vilnius'taki NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Biden ile görüşmesine ilişkin yapılan açıklamada, "Görüşmede, Türkiye ve ABD arasındaki siyasi, ekonomik ve ticari ilişkiler, güvenlik alanındaki işbirliği imkanları ve bölgesel konular ele alındı." bilgisi verildi.
BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA
Beyaz Saray, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden'ın Vilnius'taki NATO Zirvesi kapsamındaki görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yayımladı.
Açıklamada, "Biden'ın İsveç'in NATO'ya Katılım Protokolü'nün TBMM'ye sevk edilmesiyle ilgili İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile yaptığı anlaşma dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik ettiği" bildirildi.
Erdoğan ve Biden'ın, ABD-Türkiye Stratejik Mekanizması kapsamındaki son istişare toplantısını memnuniyetle karşıladıkları belirtilen açıklamada, liderlerin savunma ve ekonomik öncelikler hakkında görüş alışverişinde bulunarak, ikili işbirliklerini güçlendirme çabalarını görüştükleri kaydedildi.
Açıklamada, Biden ve Erdoğan'ın ayrıca Ukrayna'ya verilen destek ve Ege'de istikrarı korumanın önemi dahil ortak çıkarları ilgilendiren bölgesel konuları masaya yatırdıkları aktarıldı.
Beyaz Saray'ın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda da Erdoğan ile Biden'ın bugünkü görüşmesinden bir fotoğraf paylaşıldı.
Paylaşımda, "Biden-(Kamala) Harris yönetimi ittifaklarımızı desteklemeye ve bugünün ve yarının zorluklarını aşmak için dünyayla angaje olmaya kararlıdır." ifadesine yer verildi.
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