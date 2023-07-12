Biden Twitter'den paylaştı: Putin NATO'yu parçalayamayacak
Ukrayna'yı işgal girişiminde bulunan Rusya'ya ABD Başkanı Joe Biden'den dikkat çeken bir mesaj geldi. Biden, "Putin, başarıya ulaşma yolunun NATO'yu parçalamak olduğunu düşünüyor, bu olmayacak." dedi.
NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta bulunan Biden, Twitter hesabından Rusya Devlet Başkanı Putin'e çarpıcı bir göndermede bulundu.
"STOLTENBERG'DEN DONANIMLISI YOK"
Biden, "Bu kritik zamanda, birleşik bir NATO'ya liderlik etmek için Genel Sekreter (Jens) Stoltenberg'den daha donanımlı kimse yok." ifadelerine yer verdi.
"PUTİN NATO'YU PARÇALAYAMAYACAK"
ABD Başkanı sözü Rusya'nın NATO'ya karşı tutumuna getirdi ve "Putin, başarıya ulaşma yolunun NATO'yu parçalamak olduğunu düşünüyor, bu olmayacak." dedi.
BIDEN: BAŞKAN ERDOĞAN'LA TEKRAR BİR ARAYA GELMEK HARİKAYDI
ABD Başkanı Biden, Başkan Erdoğan'la Vilnius'taki NATO Zirvesi kapsamındaki görüşmesine ilişkin de sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.
Biden, NATO Zirvesi'nin Türkiye'nin İsveç'in üyeliğine yönelik kararıyla "daha tarihi" bir anlam kazandığını belirtti.
Başkan Erdoğan'la bir fotoğrafını da paylaşan Biden, "Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la NATO Zirvesi kapsamında Litvanya'da tekrar bir araya gelmek harikaydı." ifadelerini kullandı.
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