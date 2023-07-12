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Son dakika | Ankara'da FETÖ'nün finans yapılanmasına operasyon

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Giriş Tarihi: 12.07.2023 Güncelleme Tarihi: 12.07.2023
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Son dakika | Ankara’da FETÖ’nün finans yapılanmasına operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin Ankara finans yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında; 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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