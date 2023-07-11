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NATO mutabakatı dünya basınında yankı buldu! Middle East Eye: Erdoğan isteklerini kabul ettirdi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.07.2023 Güncelleme Tarihi: 11.07.2023
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NATO mutabakatı dünya basınında yankı buldu! Middle East Eye: Erdoğan isteklerini kabul ettirdi

Dünyanın yakından takip ettiği Litvanya'daki NATO Zirvesi'nde Başkan Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson arasında gerçekleşen zirve sonrası çıkan mutabakat kararı dünya basınında geniş yankı buldu. İngiltere merkezli Middle East Eye İsveç'in NATO onayını değerlendiren bir analiz yayınlarken haberde Başkan Erdoğan'ın isteklerini kabul ettirdiğinin altı çizildi. İşte detaylar...

Litvanya'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile geride kalan gün iki kez görüştü.

Görüşme sonra bir basın açıklaması yapan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, üçlü zirveden mutabakat çıktığını açıkladı. Stoltenberg, görüşmeler sonrasında İsveç'in, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisi dahil Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecine aktif destek vereceği bildirildi. Stoltenberg, Başkan Erdoğan'ın İsveç'e onay kararını Meclis'e götüreceğini açıkladı.

"ERDOĞAN İSTEKLERİNİ KABUL ETTİRDİ"

İngiltere merkezli Middle East Eye, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İsveç'in NATO'ya üyeliğine verdiği onayı değerlendiren bir haber yayınladı. Başkan Erdoğan'ın üyeliğe vize karşısında isteklerini kabul ettirdiğini vurgulayan Middle East Eye, ABD'nin Türkiye'ye 40 yeni F-16 vermeyi, 80'e yakın uçağı modernize etmeyi; Kanada'nın ise Türkiye'ye yönelik silah ambargosunu kaldırmayı kabul ettiğini yazdı.

"F-16 KARARINI KONGRE'DEN GEÇİRMEK ZOR OLMAYACAK"

Söz konusu makalede, "F-16 anlaşması, 40 yeni uçak, 79 uçağa modernizasyon, 900'den fazla hava-hava füzesi ve 800 uçak bombası içeriyor." denildi.

İsveç'in imzaladığı anlaşmadaki maddelerin Erdoğan'ı memnun ettiğini vurgulayan İngiliz yayın organı, "Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile görüşmesinde AB üyelik görüşmelerinin yenilenmesini ve AB liderlerinin bu yönde açıklamalar yapmasını istedi. Biden, memnun oldu ve bu konuda çalışmalar yaptığını, yardım etmekten mutluluk duyacağını söyledi." ifadelerine yer verdi.

Haberde, "TBMM'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylaması sonrası Biden için Türkiye'ye F-16 satışını Kongre'den geçirmek zor olmayacak." denilirken Yunanistan'dan gelebilecek tepkilere ilişkin de 'F-35 satışının Kongre'ye sunulabileceği' vurgulandı.

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