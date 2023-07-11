NATO mutabakatı dünya basınında yankı buldu! Middle East Eye: Erdoğan isteklerini kabul ettirdi

"F-16 KARARINI KONGRE'DEN GEÇİRMEK ZOR OLMAYACAK"

Söz konusu makalede, "F-16 anlaşması, 40 yeni uçak, 79 uçağa modernizasyon, 900'den fazla hava-hava füzesi ve 800 uçak bombası içeriyor." denildi.

İsveç'in imzaladığı anlaşmadaki maddelerin Erdoğan'ı memnun ettiğini vurgulayan İngiliz yayın organı, "Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile görüşmesinde AB üyelik görüşmelerinin yenilenmesini ve AB liderlerinin bu yönde açıklamalar yapmasını istedi. Biden, memnun oldu ve bu konuda çalışmalar yaptığını, yardım etmekten mutluluk duyacağını söyledi." ifadelerine yer verdi.

Haberde, "TBMM'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylaması sonrası Biden için Türkiye'ye F-16 satışını Kongre'den geçirmek zor olmayacak." denilirken Yunanistan'dan gelebilecek tepkilere ilişkin de 'F-35 satışının Kongre'ye sunulabileceği' vurgulandı.