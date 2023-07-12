Son dakika: İsveç Başbakanı’nın eşi Birgitta Ed ile görüşen Emine Erdoğan'dan flaş açıklama: Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlıktan duyduğum üzüntüyü ifade ettim
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson’un eşi Birgitta Ed ile görüşmesine ilişkin, "Sayın Ed’e İsveç’te kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik yapılan saygısızlıktan duyduğum üzüntüyü ifade ettim. Avrupa'da artan ırkçılık ve İslam düşmanlığına yönelik somut adımlar atılması konusunda hemfikir olmaktan memnuniyet duydum” ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'un eşi Birgitta Ed ile bir araya geldi.
Sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin açıklama yapan Emine Erdoğan, "NATO Zirvesi vesilesiyle ziyaret ettiğimiz Vilnius'ta İsveç Başbakanı'nın eşi Birgitta Ed ile bir araya geldik. Yürütmekte olduğumuz sosyal projeleri değerlendirerek, kültürel iş birliğinin artırılması yönünde görüş paylaşımında bulunduk. Sayın Ed'e İsveç'te kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik yapılan saygısızlıktan duyduğum üzüntüyü ifade ettim. Avrupa'da artan ırkçılık ve İslam düşmanlığına yönelik somut adımlar atılması konusunda hemfikir olmaktan memnuniyet duydum" dedi.
NATO Zirvesi vesilesiyle ziyaret ettiğimiz Vilnius'ta İsveç Başbakanı'nın eşi Birgitta Ed ile bir araya geldik.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) July 12, 2023
Yürütmekte olduğumuz sosyal projeleri değerlendirerek, kültürel iş birliğinin artırılması yönünde görüş paylaşımında bulunduk.
Sayın Ed'e İsveç'te kutsal kitabımız… pic.twitter.com/yVS90tmnk7
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