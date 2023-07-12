CHP'deki Kılıçdaroğlu tayfasından İmamoğlu ve Akşener'e salvolar! Sözcü TV'de "Kılıçdaroğlu %48'i fazla kutsuyor" yanıtı geldi...

KULİSLER YANGIN YERİ

Yerel seçimlerde İstanbul'un kaybedileceğini anlayan Kemal Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nu tekrar İBB'ye aday göstererek siyasetten silme planları yapıyor. İmamoğlu'nun İstanbul'dan 'kurtulmak' için yeni bir parti kuracağı da bir başka iddia. Kılıçdaroğlu'nun sağ kolu olarak bilinen Bülent Kuşoğlu ise İmamoğlu'na yine İstanbul'u işaret etti.

Kemal Kılıçdaroğlu bu sebepten dolayı yerel seçimlere kadar partinin başında kalarak eli güçlü girmeyi ve koltuğunu korumayı planlıyor.