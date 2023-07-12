CHP'deki Kılıçdaroğlu tayfasından İmamoğlu ve Akşener'e salvolar! Sözcü TV'de "Kılıçdaroğlu %48'i fazla kutsuyor" yanıtı geldi...
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu seçimlerde yaşadığı hezimete rağmen istifaya yanaşmazken CHP içinde İmamoğlu destekçisi bir cephe ile Bay Kemal'in tayfası kapışmaya devam ediyor. İmamoğlu'na "Yerin belediye" mesajı verilirken, CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynel Emre, İmamoğlu ve İYİ Partilileri hedef aldı. "Alınamayan %52'de herkesin payı var tek sorumlu Kılıçdaroğlu değil" diyen Emre'ye İmamoğlu'na destek verdiği bilinen Sözcü'de flaş bir cevap geldi. Sözcü Gazetesi Yazarı Deniz Zeyrek, Zeynel Emre'ye "Yüzde 48'i çok fazla kutsadığınızı düşünüyorum" yanıtını verdi.
Seçimlerde arkasına HDP ve PKK desteğini almasına rağmen büyük bir hezimet yaşayan CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu istifa çağrılarına kulaklarını tıkayıp mücadeleye devam mesajı verdi.
"AĞIR BİR YENİLGİ DEĞİLDİ"
Seçimlerden sonra ortadan kaybolan ve tam 12 gün sonra ekranlara çıkan Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada "Alınan yenilgi ağır bir yenilgi değildi" sözleriyle aldığı 13. mağlubiyeti de normalleştirmeye çalıştı.
İMAMOĞLU VE ÖZCAN BAŞ KALDIRDI
Diğer yandan Kılıçdaroğlu mağlubiyetin faturasını MYK ve danışmanlarına keserken, parti içinde Ekrem İmamoğlu ve Tanju Özcan gibi isimler Bay Kemal'e karşı baş kaldırdı.
İmamoğlu "İktidar için değişim" isimli bir internet sitesi kurarken, Tanju Özcan da Kılıçdaroğlu'nun istifası için Bolu'dan Ankara'ya yürüme kararı aldı.
"KOLTUĞU BIRAKMIYORUM" MESAJI
Ancak Kılıçdaroğlu gelecek yıl yapılacak yerel seçimler öncesinde kendisinin görevi bırakmasının partiye zarar vereceğini öne sürüp "Koltuğu bırakmıyorum" mesajı verdi.
KULİSLER YANGIN YERİ
Yerel seçimlerde İstanbul'un kaybedileceğini anlayan Kemal Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nu tekrar İBB'ye aday göstererek siyasetten silme planları yapıyor. İmamoğlu'nun İstanbul'dan 'kurtulmak' için yeni bir parti kuracağı da bir başka iddia. Kılıçdaroğlu'nun sağ kolu olarak bilinen Bülent Kuşoğlu ise İmamoğlu'na yine İstanbul'u işaret etti.
Kemal Kılıçdaroğlu bu sebepten dolayı yerel seçimlere kadar partinin başında kalarak eli güçlü girmeyi ve koltuğunu korumayı planlıyor.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Yardımcısı İstanbul Milletvekili Zeynel Emre fondaş Sözcü TV canlı yayınında, kendilerine yöneltilen 'değişim' çağrılarına ilişkin sorulara yanıt verdi.
İMAMOĞLU'NA 'SENİN YERİN BELEDİYE' AYARI
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul milletvekili Zeynel Emre, "Belediyelerin genel olarak yönetiminden halk memnun. Bu insanların (Ekrem İmamoğlu) memnuniyet oranı yüksekken kendilerini de ülkelerini de partiyi de cezalandırma yoluna gideceğini düşünmüyorum" açıklamasında bulunarak İmamoğlu'na 'senin yerin belediye' mesajı gönderdi.
Emre'nin absürt bir şekilde "Halk CHP'li belediyelerden memnun" görüşünü savunması ise bir başka tartışma konusu olarak kayıtlara geçti.
"TEK SORUMLU KILIÇDAROĞLU DEĞİL"
CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynel Emre, "48'i hep birlikte aldık. Benim payım var 48'te... Alınmayan 52'de de herkesin payı var" sözleriyle "Tek fail tek sorumlu olarak Kılıçdaroğlu gösterilemez" mesajı verdi. Emre'nin İYİ Parti başta olmak üzere CHP içerisindeki 'değişim'cilere ayar vermesi dikkatlerden kaçmadı.
SÖZCÜ'DEKİ İSİM ARAYA GİRDİ: YÜZDE 48'İ ÇOK KUTSUYORSUNUZ
Zeynel Emre "Sayın Kılıçdaroğlu neyi eksik yaptı, nereye gitmedi?" denildiğinde cevap bulmakta zorlanıyor insanlar" dedi.
Bu durum üzerine söze Sözcü Gazetesi yazarlarından Deniz Zeyrek girdi. Zeyrek, Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin %48 konusunda yanılgı içerisinde olduğunu belirterek, "Önceki seçimlere bakıyorsunuz, o adayların aldığı oyları üst üste koyduğunuzda onlar da 48 ediyor. Tayyip Erdoğan bir önceki seçimde %52 almıştı, yine %52 aldı. Kılıçdaroğlu tek adaydı 48 aldı ondan önce 3 aday vardı onlar da 48 aldı. Sizin bu 48'i çok fazla kutsadığınızı düşünüyorum şahsen" ifadelerini kullandı.
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