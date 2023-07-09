Milyonların işini kolaylaştıracak! Veliler derin bir oh çekecek! İşte, yeni e-Devlet hizmeti...
Milyonlarca vatandaşın hayatını kolaylaştıracak hizmetler devreye giriyor. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, e-Devlet hizmetleri hakkında önemli bilgiler verdi. Yeni e-Devlet hizmeti sayesinde veliler de rahat nefes alacak. Okul kayıt takibinden burslara kamp başvurusuna kadar birçok detay e-Devlet üzerinden takip edebilecek. İşte, haberin ayrıntıları...
Milyonlara nefes aldıracak uygulamalar e-Devlet'te! Kurum kurum gezmeden işini çözmesini sağlayacak projeler hizmete giriyor. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, e-Devlet hizmetleri ile ilgili detaylı bilgi verdi. Veliler de okul kayıt takibinden burslara kamp başvurusuna kadar farklı hizmetleri e-Devlet üzerinden takip edebilecek. İşte, konuya iliişkin detaylar...
VELİLER DE NEFES ALACAK
16 yaş altındaki çocukların velileri, okul kayıt takibinden burslara kamp başvurusuna kadar 25 hizmeti e-Devlet üzerinden alabilecek ve takip edebilecek.
DİPLOMALARA RAHAT ULAŞIM
'Eğitim Hayatım' hizmeti devreye sokulacak. Anaokulundan yükseköğretime kadar bütün eğitim hayatının dijital kayıtları, staj ve sertifikaları burada yer alacak.
KONUMLARA RAHAT ULAŞIM
Okullardan otoparklara, otobüs duraklarından hastanelere, acil toplanma alanlarına kadar her şeyin görülebileceği konum bazlı bir hizmet de e-Devlet'te yer alacak.
SANAL ASİSTAN
Sabah'ta yer alan habere göre, e-Devlet yapay zeka kullanmaya başlayacak. Bu kapsamda sanal asistanlık uygulaması devreye alınacak. Vatandaş çağrı merkezleri yerine sanal asistanlar ile konuşacak.
KAPUK ÜZERİNDE BELGEYE SON
Vatandaşların kazalardan sonra kaputun üzerinde belge doldurma çilesi sona erecek. Sigortanın da kullanacağı belgeler dijital ortama taşınacak. Vatandaş dijital ortamda anında bu metni doldurabilecek.
KAPUT ÜZERİNDE EVRAK DOLDURMAYA SON
Koç, e-Devlet'in hacklandığı iddialarına şu yanıtı verdi:
Vatandaşların kazalardan sonra kaputun üzerinde belge doldurma çilesi sona erecek. Sigortanın da kullanacağı belgeler dijital ortama taşınacak. Vatandaş dijital ortamda anında bu metni doldurabilecek.
e- DEVLET HACKLENMEDİ
e-devlet altyapısı, kullanıcılara ilişkin profil bilgileri ve kullanıcı hesapları dışında bir veri tutmamaktadır. Ondan dolayı herhangi bir verinin sızması veya hacklenmesi teknik olarak mümkün değil. Ayrıca kullanıcıların sisteme girişleri için güçlü şifreleme yöntemlerini kullanıyoruz. Üstüne şu anda çift doğrulama getiriyoruz. Üstüne şu anda Z anahtarıyla birlikte blok zinciri teknolojisini getiriyoruz.
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- Milyonların işini kolaylaştıracak! Veliler derin bir oh çekecek! İşte, yeni e-Devlet hizmeti...
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