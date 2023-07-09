Milyonların işini kolaylaştıracak! Veliler derin bir oh çekecek! İşte, yeni e-Devlet hizmeti...

e- DEVLET HACKLENMEDİ

e-devlet altyapısı, kullanıcılara ilişkin profil bilgileri ve kullanıcı hesapları dışında bir veri tutmamaktadır. Ondan dolayı herhangi bir verinin sızması veya hacklenmesi teknik olarak mümkün değil. Ayrıca kullanıcıların sisteme girişleri için güçlü şifreleme yöntemlerini kullanıyoruz. Üstüne şu anda çift doğrulama getiriyoruz. Üstüne şu anda Z anahtarıyla birlikte blok zinciri teknolojisini getiriyoruz.