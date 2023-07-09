Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı son dakika açıkladı! Kamuya 263 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması yapılacak!

Son dakika... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kamu kurum ve kuruluşlarına 263 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atamasının yapılacağını bildirdi. Bu atamayla birlikte, bugüne kadar kamuda istihdam edilen şehit yakını, gazi ve gazi yakını sayısı 48 bin 819'a ulaşacak. İşte haberin ayrıntıları...