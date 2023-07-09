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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı son dakika açıkladı! Kamuya 263 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması yapılacak!

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.07.2023 Güncelleme Tarihi: 09.07.2023
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı son dakika açıkladı! Kamuya 263 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması yapılacak!

Son dakika... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak atamalar hakkında son dakika açıklamasında bulundu. 11 Temmuz 2023 tarihinde gerçekleşecek törenle 263 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması yapılacak. İşte konuya ilişkin detaylar...

Son dakika... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kamu kurum ve kuruluşlarına 263 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atamasının yapılacağını bildirdi. Bu atamayla birlikte, bugüne kadar kamuda istihdam edilen şehit yakını, gazi ve gazi yakını sayısı 48 bin 819'a ulaşacak. İşte haberin ayrıntıları...

BAKANLIKTAN ATAMA MÜJDESİ!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kamu kurum ve kuruluşlarına 263 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atamasının yapılacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 11 Temmuz Salı günü yapılacak törenle 263 şehit yakını, gazi ve gazi yakınına istihdam imkanı sunulacak.

TOPLAM RAKAM 48 BİM 819'A ULAŞACAK

Noter huzurunda gerçekleşecek törende hak sahiplerinden 82'sinin ataması öğrenim durumları itibarıyla avukat, biyolog, çocuk eğiticisi, çocuk eğitimcisi, diş tabibi, fizikçi, hemşire, mühendis, odyolog, öğretmen, redaktör, programcı, psikolog, sağlık teknikeri, sosyolog, teknisyen ve tekniker unvanlı kadrolara atamaları yapılacağı belirtildi.

11 Temmuz 2023 tarihinde ataması yapılacak 263 kişiyle birlikte bugüne kadar kamuda istihdamı sağlanan şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının toplam sayısı 48 bin 819'a ulaşacak.

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