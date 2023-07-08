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Genel af var mı, çıktı mı, çıkacak mı 2023? Mahkumlara af çıktı mı, kimleri kapsıyor? 7. Yargı Paketi...

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Giriş Tarihi: 08.07.2023
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Genel af var mı, çıktı mı, çıkacak mı 2023? Mahkumlara af çıktı mı, kimleri kapsıyor? 7. Yargı Paketi...

"Genel af var mı, çıktı mı, çıkacak mı 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Adalet Bakanlığı bünyesinde yapılan çalışmalarla belli olan 7. Yargı Paketi'nde göçmen kaçakçılığı, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçuna ilişkin düzenlemeler yapıldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç TBMM Plan ve Bütçe komisyonunda çık ve kapalı cezaevinde olan mahkumlara ilişkin kanun teklifin cevabını açıkladı. Peki, Genel af var mı, çıktı mı, çıkacak mı 2023? Mahkumlara af çıktı mı, kimleri kapsıyor? 7. Yargı Paketi...

"Genel af var mı, çıktı mı, çıkacak mı 2023? Mahkumlara af çıktı mı, kimleri kapsıyor?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabı üzerinden denetimli serbestlik, açık ve kapalı cezaevindekiler için alınan kararı açıkladı. Peki, Genel af var mı, çıktı mı, çıkacak mı 2023? Mahkumlara af çıktı mı, kimleri kapsıyor? 7. Yargı Paketi...

MAHKUMLARA GENEL AF ÇIKTI MI?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabında açıklamalarda bulundu. Tunç açıklamasında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bugün kabul edilen kanun teklifin detaylarını aktardı. İşte, yapılan açıklama;

"TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bugün kabul edilen kanun teklifine göre;•31/7/2023 tarihi itibarıyla Covid-19 izninde bulunan hükümlülerden denetimli serbestliğe ayrılmalarına 5 yıl veya daha az süre kalanlar, tekrar cezaevine dönmeyecek ve kalan sürelerini denetimli serbestlik altında infaz edecektir.

31/7/2023 tarihi itibarıyla kapalı ceza infaz kurumunda bulunan ve cezasının belirli bir süresini bu kurumlarda geçiren hükümlüler ise iyi halli olmak şartıyla 3 yıl daha erken açık ceza infaz kurumuna ayrılabilecektir.

Ayrıca, bu hükümlüler cezalarının süresine göre en az 3 ay açık ceza infaz kurumunda kalmak şartıyla 3 yıl daha erken denetimli serbestliğe ayrılabilecektir.

Kabul edilen teklife göre ayrıca;

31/7/2023 tarihi itibarıyla denetimli serbestlikte olup da izinli sayılanların yükümlülükleri kalkacak.

Ancak bu kişiler suç işlerse doğrudan cezaevine alınacak.

Covid-19 izninde olup da bu düzenlemeyle denetimli serbestliğe ayrılanların tüm yükümlülükleri devam edecek."

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