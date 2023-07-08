"Genel af var mı, çıktı mı, çıkacak mı 2023? Mahkumlara af çıktı mı, kimleri kapsıyor?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabı üzerinden denetimli serbestlik, açık ve kapalı cezaevindekiler için alınan kararı açıkladı. Peki, Genel af var mı, çıktı mı, çıkacak mı 2023? Mahkumlara af çıktı mı, kimleri kapsıyor? 7. Yargı Paketi...