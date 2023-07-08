Kemal Kılıçdaroğlu CHP'lilere "koltuktan kalkmıyorum" mesajını bu kez de mektupla verdi

CHP-HDP yandaşı Birgün'ün iddiasına göre mektupta şu ifadeler yer aldı: "Elini taşın altına koyma cesareti gösteren sizler sayesinde partimiz daha da güçlendirmektedir. Adil ve özgür bir Türkiye için hak, hukuk ve adalet için mücadelemizi eskisinden daha güçlü sürdürmek zorundayız.

Bu tarihin bize yüklediği bir sorumluluktur. Bu nedenle partimizin hedefine daha büyük kararlılıkla ulaşmasını sağlayacak adımları hep birlikte atacağız. Atatürk'ün 'Umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır. Ben hiçbir zaman umudumu yitirmedim' sözü partimize gönül vermiş olanların hiç unutmaması gereken temel bir ilkedir."