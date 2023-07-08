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Kemal Kılıçdaroğlu CHP'lilere "koltuktan kalkmıyorum" mesajını bu kez de mektupla verdi

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Giriş Tarihi: 08.07.2023 Güncelleme Tarihi: 08.07.2023
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Kemal Kılıçdaroğlu CHP’lilere koltuktan kalkmıyorum mesajını bu kez de mektupla verdi

Seçim hezimetinin ardından tüm çağrılara rağmen koltuktan kalkmamaya direnen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu kez de bir mektup yazarak "Hiçbir yere gitmiyorum" mesajı verdi. Partililere seslenen CHP lideri, "Mücadelemizi eskisinden daha güçlü sürdürmek zorundayız." ifadeleriyle istifa etmeyeceğini ilan etti.

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan fark yiyen Kemal Kılıçdaroğlu 'istifa' çağrılarını savuşturmaya çalışıyor.

Ekrem İmamoğlu'nun 'Değişim' çıkışıyle birlikte Özgür Özel, İlhan Cihaner ve Aytuğ Atıcı da koltuğu talip oldu.

DEĞİŞİM VE İSTİFA ÇAĞRILARINA KULAK TIKADI
Seçim hezimetinin ardından "Buradayım be buradayım. Mücadeleye devam edeceğim" çıkışını yapan Kılıçdaroğlu koltuktan kalkmayacağının sinyalini bu kez yazdığı mektupla verdi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN PARTİLİLERE "KOLTUKTAN KALKMAYACAĞIM" MEKTUBU
Tüm parti üyelerine bir mektup gönderen Kılıçdaroğlu, "Mücadelemizi eskisinden daha güçlü sürdürmek zorundayız." ifadeleriyle istifa etmeyeceğini bir kez daha gösterdi. CHP Genel Başkanı mektubunda, "Partimizin hedefine daha büyük kararlılıkla ulaşmasını sağlayacak adımları hep birlikte atacağız." dedi.

CHP-HDP yandaşı Birgün'ün iddiasına göre mektupta şu ifadeler yer aldı: "Elini taşın altına koyma cesareti gösteren sizler sayesinde partimiz daha da güçlendirmektedir. Adil ve özgür bir Türkiye için hak, hukuk ve adalet için mücadelemizi eskisinden daha güçlü sürdürmek zorundayız.

Bu tarihin bize yüklediği bir sorumluluktur. Bu nedenle partimizin hedefine daha büyük kararlılıkla ulaşmasını sağlayacak adımları hep birlikte atacağız. Atatürk'ün 'Umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır. Ben hiçbir zaman umudumu yitirmedim' sözü partimize gönül vermiş olanların hiç unutmaması gereken temel bir ilkedir."

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