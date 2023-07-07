Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 14-28 Mayıs seçimlerine yönelik itiraf: Kazanamamanın getirdiği ciddi bir travma oldu
Seçimlerde yaşadığı ağır hezimet sonrası tam 12 gün sonra kameralar karşısına çıkabilen Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı "Yaşadığımız mağlubiyet ağır bir yenilgi değildi" açıklamasıyla gündem olurken seçimlere yönelik yeni açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu kazanacaklarına çok inandıklarını söylerken "Kaybedince bunun getirdiği ciddi bir travma oldu." ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu yaşanan hayal kırıklığını kronik hale getirmenin doğru olmadığını ifade ederken "Bir nehri yüzdük kıyısına kadar geldik ama çıkamadık." diyerek "göreve devam" sinyali verdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde yaşamış oldukları büyük hezimetin ardından tam 12 gün sonra kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.
"ANKET FİRMALARI KAZANACAĞIMIZI SÖYLÜYORDU"
Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada "Tabi biz kazanacağımıza inanıyorduk sadece biz değil neredeyse bütün anket firmaları kazanacağımızı söylüyordu biz de kazanacağımıza inanıyorduk." ifadelerini kullandı.
"AĞIR BİR YENİLGİ DEĞİL"
Kılıçdaroğlu seçimlerde yaşadıkları hezimete ilişkin yaptığı açıklamada "Ortaya çıkan tabloyu ağır yenilgi olarak kabul etmek doğru değil." ifadelerini kullandı.
KIRSALDAKİ İNSANLARI KÜÇÜMSEDİ
Seçimi neden kaybettiklerine yönelik kendisine yöneltilen soruya 'kırda oy alamadık' diyerek bahane üreten Kılıçdaroğlu, kırsaldaki vatandaşların iradesini açıkça küçümsedi. "Kentlerde oturan insanların tamamı demokrasiden yana oy kullandı." diyen Kılıçdaroğlu, "Okuyan, tartışan, özgürlükçü, kentli dediğimiz kitle yüzde 51 oranında Kılıçdaroğlu demiş." diye konuştu.
Bu gelişmeler sonrasında CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, Kılıçdaroğlu ile arasında geçen konuşmayı katıldığı canlı yayında açıkladı. CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, Kılıçdaroğlu ile yaptığı 'seçim' temalı görüşmenin detaylarını aktardı.
"CİDDİ BİR TRAVMA OLDU"
Seçim yenilgisi nedeniyle Kılıçdaroğlu'nun travma yaşadığını söyleyen Yarkadaş, "'Bu yerel seçimle ilgili insanlarda büyük bir umutsuzluk dalgası var. Onu sizle gözlemliyorsunuzdur. Bir mesajınız olur mu?' sorusuna Kılıçdaroğlu, 'Hepimiz kazanacağımıza çok inanmıştık. Kazanamayınca bunun getirdiği ciddi bir travma oldu.' yanıtını verdi" diye konuştu.
"HAYAL KIRIKLIĞINI KRONİK HALE GETİRMEK DOĞRU DEĞİL"
Kılıçdaroğlu'nun Yarkadaş'a yaptığı açıklamalar şöyle:
"Bu travmayı hepimiz bir şekilde hissettik ya yani ben de dahil olmak üzere, bir beklentinin karşılanmaması ya da bir gerçekleşmemesinin getirdiği bir hayal kırıklığı vardı ama bu hayal kırıklığını kronik hale getirmek doğru değil."
"NEHİR AKIYOR BİZ DE YÜZÜYORUZ"
"Bir nehri yüzdük kıyısına kadar geldik ama çıkamadık şimdi biz o nehri yüzmeye devam edeceğiz karşıya geçeceğiz nehir akıyor biz de yüzüyoruz"
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