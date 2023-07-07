Kemal Kılıçdaroğlu’ndan 14-28 Mayıs seçimlerine yönelik itiraf: Kazanamamanın getirdiği ciddi bir travma oldu

"HAYAL KIRIKLIĞINI KRONİK HALE GETİRMEK DOĞRU DEĞİL"

Kılıçdaroğlu'nun Yarkadaş'a yaptığı açıklamalar şöyle:

"Bu travmayı hepimiz bir şekilde hissettik ya yani ben de dahil olmak üzere, bir beklentinin karşılanmaması ya da bir gerçekleşmemesinin getirdiği bir hayal kırıklığı vardı ama bu hayal kırıklığını kronik hale getirmek doğru değil."

"NEHİR AKIYOR BİZ DE YÜZÜYORUZ"

"Bir nehri yüzdük kıyısına kadar geldik ama çıkamadık şimdi biz o nehri yüzmeye devam edeceğiz karşıya geçeceğiz nehir akıyor biz de yüzüyoruz"