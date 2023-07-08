Dünya NATO Zirvesi’ne kilitlendi! Tüm gözler Başkan Erdoğan’ın kararında... Dış politikada Türkiye ekseni





Ardından da NATO müttefiklerini -İsveç üye olsa da olmasa da- kritik bir gerçeklikle baş başa bıraktı:



İsveç güvenlik sisteminin provokasyonları önleyecek yapıda olmaması NATO'ya güç değil, sorun getirir. Stratejik ve güvenlik değerlendirmesi itibariyle İsveç'in NATO üyeliğinin yük mü fayda mı getireceği artık daha çok tartışmaya açıktır!"

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Öte yandan...

NATO, Rusya'ya karşı yeni askeri planlar da hazırladı.

"Avrupa'nın doğu kanadı, kuzeyi ve güneyi" olmak üzere 3 bölgeyi kapsayan ve uygulanması yıllar alacak detaylı askeri planların NATO Zirvesi'nde liderler tarafından onaylanması hedefleniyor.

- Bu güvenlik bölgelerinden ilki, ABD'nin Norfolk kentindeki NATO Müşterek Kuvvet Komutanlığı'nın öncülüğünde Atlantik ve Avrupa'nın kuzeyini,

- İkincisi, Hollanda'da Brunsum'daki NATO üssünün sorumluluğunda Baltıklardan Alp Dağları'na kadar uzanan Orta Avrupa bölgesini,

- Üçüncüsü, İtalya'nın Napoli kentindeki NATO karargahı sorumluluğunda Akdeniz'den Karadeniz'e kadar olan bölgeyi içeriyor. Türkiye odaklı Akdeniz- Karadeniz güvenlik hattında Yunanistan, Türk Boğazları özelinde, isim bazlı sinir bozucu kelime oyunları oynasa da Ankara, bunları aşacak güçte.