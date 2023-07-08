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Son dakika: PKK'ya bir darbe daha! Irak’ın kuzeyinde birçok saldırıya katılan terörist Zafer Akgün öldürüldü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.07.2023 Güncelleme Tarihi: 08.07.2023
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Son dakika: PKK’ya bir darbe daha! Irak’ın kuzeyinde birçok saldırıya katılan terörist Zafer Akgün öldürüldü

Son dakika haberleri... Irak'ın kuzeyinden Türkiye'ye yönelik gerçekleştirilen birçok saldırıya katılan PKK'lı terörist Zafer Akgün, Türk Silahlı Kuvvetlerinin düzenlediği operasyonda etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, haziran ayı sonunda Irak'ın kuzeyinde hareket halindeki bir grup terörist tespit edildi.

Bölgeye sevk edilen TİHA ile gerçekleştirilen operasyonda terörist grup etkisiz hale getirildi.

Etkisiz hale getirilen teröristlerin arasında Irak'ın kuzeyinden TSK birliklerine yönelik gerçekleştirilen birçok saldırıya katılan Zana Govend kod adlı terörist Zafer Akgün'ün de olduğu belirlendi.

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