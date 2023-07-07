NATO'dan İsveç'in üyeliğine ilişkin yeni açıklama: Türkiye ile aradaki farklılıkları gidermeye çalışacağız
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg yaptığı açıklamada İsveç'in NATO üyeliği başvurusu hakkında dün Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında yapılan toplantıya değindi. Stoltenberg iki ülke arasında halen bazı farklılıklar bulunduğunu, pazartesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'u toplantıya davet etme sebebinin bu farklılıkları giderme amacı taşıdığını söyledi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Brüksel'deki NATO karargahında düzenlediği basın toplantısında, dün üç ülkenin dışişleri bakanları, istihbarat başkanları ve ulusal güvenlik danışmanlarının katıldığı toplantıya ilişkin soruyu yanıtladı.
"GİDERMEMİZ GEREKEN EKSİKLER VAR"
Toplantıyı "iyi ve yapıcı" şeklinde değerlendiren Stoltenberg, ilerleme kaydettiklerini ancak hala giderilmesi gereken eksiklikler bulunduğunu belirtti.
"FARKLILIKLARI GİDERMEYE ÇALIŞACAĞIZ"
Stoltenberg, "Bu nedenle Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Kristersson'u pazartesi Vilnius'ta toplantıya davet ettim. Üçümüz orada uzmanlarımız eşliğinde detaylara bakmak, Türkiye ile İsveç'in pozisyonları arasında farklılıkların olduğu somut meseleleri ele almak için görüşeceğiz. Farklılıkları gidermenin en iyi yolu bu." dedi.
"TÜRKİYE'NİN MEŞRU GÜVENLİK ENDİŞELERİ BULUNUYOR"
İsveç'in geçen yıl Madrid Zirvesi'nde imzalanan Üçlü Muhtıra'daki taahhütlerini yerine getirdiğini yineleyen Stoltenberg, Türkiye'nin de meşru güvenlik endişeleri bulunduğunu ifade etti.
Stoltenberg, "Oturup konuşmamızın nedeni bu. Biliyoruz ki diğer bazı NATO müttefiklerinin de İsveç'in en kısa sürede NATO'ya katılmasıyla bağlantılı güvenlik endişeleri var." dedi.
Bunların Baltık ülkeleri olduğunu belirten Stoltenberg, İsveç'in tam üyeliğinin büyük avantajlarını görmek gerektiğini, İsveç'in katılmasının sadece Baltık ülkeleri için değil, tüm kuzey bölgesi ve Türkiye dahil tüm NATO üyeleri için iyi olacağını söyledi.
NE OLMUŞTU?
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında İsveç'in NATO üyeliği başvurusu hakkında yapılan toplantının ardından Vilnius'taki NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'un görüşeceğini bildirdi.
UKRAYNA'YA MİSKET BOMBALARI
Stoltenberg, ABD'nin Rusya ile savaşan Ukrayna'ya misket bombası temin etme planı hakkındaki soruyu yanıtlarken de hangi silah veya mühimmatı sağlayacağına her NATO üyesinin kendisinin karar vereceğini, bu konuda NATO'nun bir yetkisinin bulunmadığını belirtti.
Misket bombalarının temini konusunda NATO müttefikleri arasında farklı görüşlerin bulunduğunu kaydeden Stoltenberg, bazı üyelerin misket bombalarını yasaklayan sözleşmeye geçmişte imza attığını ve bu tür silahları bulunmadığını hatırlattı.
Stoltenberg, "Misket bombaları Ukrayna'daki savaşta zaten her iki tarafça daha önce kullanıldı. Rusya bunu Ukrayna'ya saldırmak için kullandı. Ukrayna ise bir saldırgana karşı kendini savunmak için kullanıyor." diye konuştu.
ABD'nin Ukrayna için açıklayacağı yeni askeri yardım paketinde misket bombaları da bulunduğu belirtilmişti. Bu tür bombaların geniş bir alana yayılabileceği ve sivilleri de etkileyebileceği gerekçesiyle bazı insan hakları grupları ve savaş karşıtları misket bombalarının kullanılmaması çağrısında bulunuyor.
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