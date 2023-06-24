Meral Akşener'den paça kurtarma operasyonu! Kritik dönemeç: İYİ Parti CHP'den kopacak mı?
Seçim hezimetinin ardından 8'li koalisyonun büyük ortakları parti içerisindeki koltuklarını koruma derdine düştü. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu özellikle Ekrem İmamoğlu'na karşı savaş verirken, İYİ Parti'de ise Akşener sorumlu tutularak istifalar peşi sıra geldi. Seçimlerin ardından günlerdir sessizliğini koruyan Akşener bugün kurultay koltuğunu koruma çabasına girecek. Akşener'in kendi paçasını kurtarmak için seçim yenilgisinin faturasını Kemal Kılıçdaroğlu'na keseceği konuşulurken Sabah Yazarı Mahmut Övür'den dikkat çeken tespitler geldi. İşte detaylar...
Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için bir araya gelen ama kaosun hiç eksik olmadığı 8'li koalisyon 14 ve 28 Mayıs'ta aldığı hezimetle darmadağın oldu.
Büyük ortaklardan CHP içerisinde koltuk savaşları çok farklı boyutlara ulaşmışken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in sessizliğini koruması dikkatlerden kaçmadı.
28 Mayıs sonrası İYİ Parti'de özellikle parti kurucularının zehir zemberek açıklamalarla istifa etmesi Akşener'i sıkıştırdı.
Bugün yapılacak kurultayda İYİ Parti'nin bundan sonraki yol haritasının açıklanması beklenirken öte yandan Meral Akşener'in paçayı kurtarmak için seçim hezimetinin faturasını Kemal Kılıçdaroğlu'na keseceği de konuşuluyor.
AKŞENER 'CHP VESAYETİNDEN' KURTULABİLECEK Mİ?
Sabah Yazarı Mahmut Övür Akşener'in hamlelerine ilişkin dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. "Akşener'in CHP vesayetiyle savaşı" başlığını atan Övür, Belki de asıl mesele bundan sonra başlayacak." ifadelerini kullandı.
Övür'ün yazısı şu şekilde;
Son seçimde sadece CHP değil, 6'lı Masa partileri, tehdit dili kullanan HDP, TİP, Zafer Partisi ve "kurtarıcı" rolüne giren iki belediye başkanı da dâhil birlikteliğe destek veren bütün güçler yenildi.
Yenilgi doğal olarak her partinin ve her gücün içinde derin bir hesaplaşmaya yol açtı. Bu açıdan topun ağzındaki ilk parti CHP ise ikincisi de İyi Parti'ydi. İyi Parti, bu riski önceden görerek seçim sonrası kongresini yapma kararı vermiş ve bugün o kongresini yapıyor. Bu arada birkaç istifa yaşandı, parti içinde Ethem Baykal gibi sert eleştiriler yapanlar oldu, ama liderlik değişimine ilişkin bir işaret görülmedi.
Öyle bir siyasi aktör de yoktu. Bu yüzden kongre sert tartışmalara, hatta sürpriz kopuşlara yol açsa da sonuç değişmeyecek ve büyük ihtimalle İyi Parti yoluna Meral Akşener'le devam edecek.
Belki de asıl mesele bundan sonra başlayacak. İyi Parti yoluna nasıl devam edecek?
Kongrede bunun kararı verilir mi bilemem ama Akşener'li İP'in son 5 yıllık karnesi hiç parlak değil.
Tıpkı CHP gibi yüksek oy beklentisiyle girdiği her seçimi kaybetti.
En başarılı saydıkları 2019 yerel seçiminde bile sadece 19 ilçe belediye başkanlığı kazanırken, CHP'nin çok sayıda büyükşehir kazanmasını sağladı. Dahası her seçimde eleştirdiği MHP'nin gerisinde kaldı.
Kısaca, ne milliyetçi bir parti olabildi ne de "merkez sağ" olmayı başardı. CHP kopyası bir parti olup çıktı. Siyaset bilimci Armağan Öztürk, bu durumu şöyle formüle ediyor:
"CHP-İyi Parti ilişkisi, partiyi CHP'nin vesayeti altına soktu."
İşte bugünkü kongrede Akşener'in bu "vesayete" son vereceği ve "agresif" bir strateji izleyeceği konuşuluyor.
Belki yerel seçime kadar sürecek bu "agresif" siyaset tarzıyla partiyi toparlar ve CHP'yle pazarlık gücünü artırır deniliyor ama İP'in CHP'den kopmasına da ihtimal verilmiyor.
Çünkü İyi Parti'nin tek başına büyükşehirlerde seçim kazanma ihtimali yok. Başka bir yön değişimi olmazsa İP CHP'ye, CHP de İP'e mahkûm.
Bu yüzden Akşener, önümüzdeki yerel seçimlerde çok sayıda belediyeyi almayı hedefliyor. O belediyeler arasında Mersin, Antalya ve Adana gibi iller de, Beşiktaş ve Bakırköy gibi ilçeler de var.
Bu sonuç kimseyi şaşırtmayacak ama ilçeleri değilse bile o şehirleri kazanmaları için HDP'yi de hesaba katmaları gerekiyor. Tabii şu sorunun cevabı da merak ediliyor: Hepsi yenilmiş ve hiçbiri değişmemiş siyasi aktörlerle yeni bir seçim kazanılabilir mi?"
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