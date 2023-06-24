Meral Akşener ’en büyük pişmanlığım’ diyerek açıkladı: 15 milletvekilinin bedelini ödeyemedik

"HAYATIMIN EN BÜYÜK PİŞMANLIĞI"

Meral Akşener'in açıklamaları şöyle:

Biz önce bu parti seçime girebilsin diye CHP'den 15 milletvekili istedik. Hayatımın en büyük pişmanlığıdır. Sayın Kılıçdaroğlu'na teşekkür ediyorum ancak o gün bugündür bu 15 milletvekilinin bedelini ödeyemedik.

Biz, psikolojik olarak kendimizi çok kötü hissettik. Ben kendimi çok aşağılanmış hissettim. Çok çaresiz hissettim. Savaşmadık, ben savaşı severim. Ben canımla, kafamla, kellemle top oynamayı severim. Yapamadık. Ben kellemle top oynamayı çok severim. 28 Şubat'ta oynadım. Erdoğan'la ters düştük, umurum, korkum olmadı.