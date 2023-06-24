Meral Akşener 'en büyük pişmanlığım' diyerek açıkladı: 15 milletvekilinin bedelini ödeyemedik
Kurultayda konuşan İYİ Parti lideri Meral Akşener, "Biz önce bu parti seçime girebilsin diye CHP’den 15 milletvekili istedik. Hayatımın en büyük pişmanlığıdır. Sayın Kılıçdaroğlu’na teşekkür ediyorum ancak o gün bugündür bu 15 milletvekilinin bedelini ödeyemedik." dedi. Öte yandan 7'li koalisyona ithafen açıklamalarda bulunan Akşener; "Biz çalışmamışız, onun için seçim kaybedilmiş. İnsafınız kurusun, anlıyorum korktunuz. Neymiş İstanbul HDP sayesinde kazanılmış. Haydi o zaman bundan sonra size hayatta başarılar." ifadelerini kullandı.
İYİ Parti'nin seçim nedeniyle ertelenen 3'üncü Olağan Kurultayı gerçekleştiriyor. Genel Başkan Meral Akşener'in tek aday olması beklenen İYİ Parti'nin 3. Olağan Kurultayı başladı.
"Kurultaylar hesaplaşma yeridir. Ben hesap vereceğim, siz de hesap vereceksiniz." diyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Öyle çirkinlikler yapıldı ki, günlerce uyuyamadım. Söyleyemeyeceğim öyle pislikler oldu ki... Gördüm ki herkes her şeyi istiyor, yetmiyor. Vekillik olunuyor yetmiyor, GİK üyeliği isteniyor, genel başkan yardımcılığı isteniyor. Kardeşim, kadrolar sınırlı! Bırakın birileri de o görevleri yerine getirsin!" ifadelerini kullandı.
"HAYATIMIN EN BÜYÜK PİŞMANLIĞI"
Meral Akşener'in açıklamaları şöyle:
Biz önce bu parti seçime girebilsin diye CHP'den 15 milletvekili istedik. Hayatımın en büyük pişmanlığıdır. Sayın Kılıçdaroğlu'na teşekkür ediyorum ancak o gün bugündür bu 15 milletvekilinin bedelini ödeyemedik.
Biz, psikolojik olarak kendimizi çok kötü hissettik. Ben kendimi çok aşağılanmış hissettim. Çok çaresiz hissettim. Savaşmadık, ben savaşı severim. Ben canımla, kafamla, kellemle top oynamayı severim. Yapamadık. Ben kellemle top oynamayı çok severim. 28 Şubat'ta oynadım. Erdoğan'la ters düştük, umurum, korkum olmadı.
BİR BORÇ ÖDEMEYDİ
15 milletvekili almak bize kuyruk siyasetine mal oldu.. Ama eğriye eğri, doğruya doğru... Bu, Türkiye'ye büyük bir iyilik yaptı. Demokrasinin ne kadar önemli olduğunu, CHP ile yapılan bu işbirliğinin, CHP'ye sahada bulunan her renkten insanların önyargılarının değişmesine sebep oldu. Sonra bu değişme, altılı masayı, Millet İttifakı'nı getirdik. Sonra bir şey yaptık. Belki de bir borç ödemeydi bilmiyorum. Koray Aydın'ın önerisi... Başarısızlık varsa benimdir. Demokrasi mi diyorsunuz. Şimdi öğreneceğiz hep birlikte. Demokrasinin gereklilikleri, sonuçları var.
BUGÜN HESAP SORACAĞIM
Kılıçdaroğlu'ndan randevu aldım gittik. İki parti yerel seçimlere birlikte gitmeyi teklif ettik, sonuçta bir başarı çıktı. Beni en çok etkileyen, üzen ne oldu biliyor musunuz... İstanbul'un seçimini biz değil HDP kazandırdı! Bilmem nereyi biz değil HDP kazandırdı. Yuh muh yok, bugün hesaplaşıyoruz, hesap veriyorum, hesap soracağım sonra!
"BUNDAN SONRA SİZE HAYATTA BAŞARILAR"
7'li koalisyona ithafen açıklamalarda bulunan Akşener; "Biz çalışmamışız, onun için seçim kaybedilmiş. İnsafınız kurusun, anlıyorum korktunuz. Neymiş İstanbul HDP sayesinde kazanılmış. Haydi o zaman bundan sonra size hayatta başarılar." dedi.
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