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Haberler Galeri İYİ Parti'de tartışılan isim Meral Akşener! Tabanda öfke patlaması

İYİ Parti'de tartışılan isim Meral Akşener! Tabanda öfke patlaması

İYİ Parti'de seçim sonrası başlayan tartışmalar hız kesmedi. Oy kaybının ardında istifaların peş peşe yaşandığı İYİ Parti'de Meral Akşener tek aday olarak çıktığı kurultayda yeniden genel başkan seçildi. Yol arkadaşlarına "Meral Akşener'i, düşmanlarının suçlamadığı iftiralarla suçladınız, kahrolun" diyen Akşener'e parti içinde kırgınlığın arttığı iddia edildi. Öte yandan milliyetçi isimlerin partiden uzaklaştırıldığını söyleyen partililer, milletvekili seçimlerinde Gökhan Zan ve İdris Naim Şahin gibi isimlerin parlatılmasından dolayı rahatsızlık duyulduğunu belirtti.

Giriş Tarihi: 30.06.2023 15:00 Güncelleme Tarihi: 30.06.2023 15:00
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İYİ Parti’de tartışılan isim Meral Akşener! Tabanda öfke patlaması
Seçimlerin ardından İYİ Parti'de de sular durulmadı. Parti tabanı ve seçmen, 8'li koalisyonun aldığı yenilgi nedeniyle Meral Akşener'i hedef aldı.
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İYİ Parti’de tartışılan isim Meral Akşener! Tabanda öfke patlaması

HEM TABAN HEM SEÇMEN RAHATSIZ

Özellikle parti içindeki milliyetçi kesim, PKK terör örgütünün desteklediği koalisyon masasında bulunmaktan dolayı memnuniyetsiz oldukları iddiası ortaya atıldı.

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İYİ Parti’de tartışılan isim Meral Akşener! Tabanda öfke patlaması

Geçtiğimiz hafta sonu yapılan kurultayda günler süren suskunluğunu bozan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise zehir zemberek açıklamalar yaptı. Hem 8'li koalisyonu hem de partisini hedef aldı.

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İYİ Parti’de tartışılan isim Meral Akşener! Tabanda öfke patlaması

MASAYI DAĞITTI

Önce "İstanbul seçimlerini HDP sayesinde kazanmışlar. O zaman size hayatta başarılar" diyerek masayı bir kez daha dağıttı. Ardından "Meral Akşener'i, düşmanlarının suçlamadığı iftiralarla suçladınız, kahrolun" diyerek kendisini eleştirenlere kızdı…

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İYİ Parti’de tartışılan isim Meral Akşener! Tabanda öfke patlaması

GİK'İ DEĞİŞTİRDİ

Kurultayda 50 üyeden oluşan GİK ve 11 üyeden oluşan MDK'nın yeni üyeleri belirleyen Akşener, muhalif isimlerin ise üzerine de çizik attı.