İsveç NATO’ya üye olabilecek mi? Gözler Brüksel’deki kritik zirvede…
Türkiye, Finlandiya, İsveç ve NATO heyetlerinin yer aldığı üçlü mutabakat uyarınca tesis edilen Daimi Ortak Mekanizma'nın beşinci toplantısı NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in ev sahipliğinde bugün yapılacak.
NATO ittifakına üye olmak isteyen İsveç Türkiye'nin vetosuyla karşılaşmıştı. Türkiye'nin terörle mücadele konusundaki beklentilerini açıkça belirtmesine rağmen İsveç'te terör örgütü sempatizanlarının adeta kol gezmesi bir yana son dönemlerde İslama yönelik çirkin hamleler de iki ülke arasında gerginliği artırmıştı.
Bu gelişmelerin yankıları sürerken 11-12 Temmuz tarihlerinde Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta gerçekleşecek NATO zirvesi öncesinde taraflar bir kez daha bir araya gelecek.
Terör örgütlerinin eylemlerine göz yummaya devam eden İsveç, terör örgütü destekçilerine hapis cezası öngören yasaya onay vermiş ve 1 Haziran'da yürürlüğe giren yasa ile terör örgütünün faaliyetlerini teşvik eden, güçlendiren veya destekleyenlere 4 yıla kadar hapis cezası verilmenin önü açılmıştı. Ancak Kurban Bayramı'nın ilk gününde başkent Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika isimli bir kişinin Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakması, iki ülke arasındaki ilişkilerin gerilmesine neden olmuştu.
DIŞİŞLERİ BAKANLARI BİR ARAYA GELECEK
11-12 Temmuz tarihlerinde Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta gerçekleşecek NATO zirvesi öncesinde bugün Belçika'nın başkenti Brüksel'de Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın dışişleri bakanları ile istihbarat başkanlarının da katılacağı üst düzey bir toplantı yapılacak.
Toplantıda Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç temsil edecek.
Türkiye'nin istediği terör örgütü PKK ve FETÖ'cüleri henüz iade etmediği bilinen İsveç'e Türkiye'den bu şartlar altında yeşil ışık yakılmayacağı bildirilmişti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan toplantıya ilişkin geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunmuştu. Bakan Fidan; Türkiye olarak zaman baskısının bir metot olarak kullanılmasını tasvip etmediklerini dile getirerek, prensipli olarak konuya yaklaştıklarını ve Madrid'de mutabık kalınan anlaşma çerçevesinde İsveç tarafının tıpkı Finlandiya'da olduğu gibi terörle mücadele açısından yükümlülüklerini yerine getirmesini beklediklerini belirtmişti..
İsveç ve terörle mücadele konusuna ilişkin Fidan, şu ifadeleri kullanmıştı:
"Terör örgütlerinin, Stockholm sokaklarında rahatlıkla her türlü eylemi organize edebildiği, gösteri ve protesto etkinliklerini yapabildiği, para toplayabildiği, çatışma bölgeleriyle insan trafiğinin olduğu, sınırlarından giren herhangi bir mülteci kisvesindeki insanlara ne amaçla geldiğinin sorulmadığı, kısacası bilerek ya da bilmeyerek ev sahipliği yaptığı bir ortamda tabii ki bizim profesyonel olarak güvenlik değerlendirmesi açısından şu anda çok olumlu bir tablo çiziyor olmamız çok mümkün değil."
BİZİ DAHA FAZLA DÜŞÜNDÜRÜYOR
Fidan, Türkiye'nin prensiple hareket ettiğini vurgulayarak, "İsveç, eğer gayretlerine devam eder, ev ödevini yerine getirirse, tıpkı Finlandiya örneğinde olduğu gibi her zaman için başka alternatifler de mevcut. Ama terörle mücadele zaten başlı başına İsveç için bir problem alanıyken, kutsal değerlere hakaret edilmesine izin veren bir atmosferin olması, İsveç'teki güvenlik sisteminin algısının bu provokasyonlara engel teşkil edecek bir mekanizma üretememesi ve önleyememesi açıkçası bizi daha da fazla düşündürüyor." diye konuştu.
Bütün bunların hepsinin dikkate alındığına ve Başkan Erdoğan'ın konuları yakından takip ettiğine dikkati çeken Fidan, 6 Temmuz'da yapılacak toplantı neticesinde tekrar durumların gözden geçirileceğini kaydetti.
MACARİSTAN'DAN TÜRKİYE'YE DESTEK
İsveç'in ittifak üyeliğine karşı çıkan Macaristan, süreçte Türkiye ile ortak hareket vaadinde bulunuyor.
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, İsveç'in NATO üyeliği sürecine ilişkin Türkiye'nin tutumunda değişiklik olması halinde Macaristan'ın süreci geciktirmeyeceğini açıkladı.
İsveç'in NATO üyeliğinin onaylanması noktasında Türk mevkidaşı ile temas halinde olduğunu da ifade etti.
"TÜRKİYE'NİN KİLİT ROLÜ BULUNUYOR"
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'ndan da Türkiye'nin NATO'daki varlığına ilişkin 'kilit rol' değerlendirmesi geldi.
Komisyonun genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi, Türkiye'nin pek çok krizde ara bulucu rolü oynadığını hatırlatarak Türkiye'yi önemli bir bölgesel ortak olarak tanımladı.
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