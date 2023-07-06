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FETÖ'ye haziran darbesi! 513 operasyon 130 tutuklu

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Giriş Tarihi: 06.07.2023 Güncelleme Tarihi: 06.07.2023
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FETÖ’ye haziran darbesi! 513 operasyon 130 tutuklu

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, haziran ayında FETÖ'ye yönelik gerçekleştirilen 513 operasyonda 748 kişinin gözaltına alındığını ve bu kişilerden 130'unun tutuklandığını duyurdu.

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