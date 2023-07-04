Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan AYM'de e-ticaret yasası sunumu! CHP ve İYİ Parti karşı çıkmış Cumhuriyet Gazetesi rüşvet almıştı...
Küçük esnafın haksız rekabete karşı e-ticarette korunmasını sağlayacak olan yasa, CHP ve İYİ Parti tarafından AYM'ye taşınmıştı. CHP fondaşı Cumhuriyet Gazetesi'nin de yasaya karşı haber yapması için çikolata kutusu içerisinde 500 bin liralık rüşvet aldığı ortaya çıkmıştı. İYİ Parti lideri Meral Akşener'in CHP'yi arayarak yasaya itiraz edilmesini istediği öğrenilirken, rüşvet çarkının siyasete uzanıp uzanmadığı konusunda da inceleme başlatılmıştı. Bu gelişmeler sonrası AYM'de görülecek olan yasa ile ilgili Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın sunum yapacağı öğrenildi.
Küçük esnafı koruma ve tekelleşmeyi önleme adına hayata geçirilen e-ticaret yasası, CHP ve İYİ Parti tarafından AYM'ye taşındı. Cumhuriyet Gazetesi'ne verilen rüşvet ile ortaya çıkan kirli ilişkiler ağı, siyaseti de zehirledi. Hükümet, küçük esanfı korumak adına çıkarılan yasanın savunması için AYM'ye çıkacak.
TÜM PARTİLER DESTEK VERDİ!
Ticaret Bakanlığı, e-ticarette yerli firmaları korumak ve rekabeti sağlamak adına geçtiğimiz yıl Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a yönelik hazırladığı düzenlemeyi Meclis'e sunmuş ve kanun tüm siyasi partilerin desteğiyle Meclis'ten geçmişti. Ancak CHP, Meclis'te verdiği desteğe rağmen daha sonra anlaşılamayan bir şekilde itiraz süresine bir gün kala dönemin CHP Grup Başkanvekili Engin Altay aracılığıyla kanunu Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) taşımıştı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu arayarak yasayı AYM'ye taşımalarını sağladığı öğrenildi. İyi Parti'den itirazın nedenine yönelik bir açıklama yapılmadı. Akşener'in Çin sermayeli e-ticaret firmasından ne gibi bir menfaat sağladığı da soruşturulurken, İyi Parti'den açıklama bekleniyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat perşembe günü AYM'de yasayla ilgili sunum yaparak muhalefetin hedef aldığı küçük esnafın hakkını savunacak.
Bakanlık yetkilileri, e-ticaret yasasının önemini "Okyanustaki en büyük balık, diğer balıkları yutuyor ve hiçbir balığın okyanusta yer almasına izin vermiyordu. İşte bu yeni e-ticaret yasası bunun önüne geçerek piyasada tekel olmasını önleyecek bir düzenleme. Ayrıca bu haliyle bu yasa yerli üreticiyi de köleleştirmekten kurtaracak, tüketicinin de korunmasını sağlayan bir düzenleme" dedi.
Yasaya karşı olan bir e-ticaret firmasının Cumhuriyet Gazetesi'ne yasa aleyhine haberler yapması için çikolata kutusunda 500 bin TL verdiği ortaya çıkmıştı. Yasayı CHP adına AYM'ye taşıyan Engin Altay İyi Parti aracılığıyla yasaya itiraz ettiklerini duyurdu.
Cumhuriyet Gazetesi yöneticilerinin aldığı 500 bin TL'lik rüşvetin yine aynı şirkete iade edilip edilmediğinin de soruşturulacağı, iade edilmediyse vergi kaçakçılığı noktasında da ayrı bir soruşturmanın açılacağı kaydedildi.
KUTU KUTU RÜŞVET!
Cumhuriyet Gazetesi Vakfı, gazetenin eski Genel Yayın Yönetmeni Arif Kızılyalın, İdari-Mali İşler Müdürü Osman Selçuk Özer ve Reklam Müdürü Esra Bozok hakkında kayıt dışı para alarak haber yaptıklarına ilişkin suç duyurusunda bulunmuştu. Suç duyurusunda, "Gazete'de haber yapılması karşılığında kayıt dışı olarak 500 bin TL ödeme yapılmıştır. Söz konusu ödeme şüphelinin anlattıklarına göre, 'iki büyük çikolata kutusunun içinde' gazeteye getirilmiştir." ifadelerine yer verildi.
Genel Yayın Yönetmeni Tuncay Mollaveisoğlu köşesinde yaşananları doğrulayarak kendisinden önceki dönemi işaret etmişti. Yazısı gazete yönetimi tarafından sansürlenerek görevden alınan Mollavesioğlu'nun ardından yazarlardan Barış Doster de eleştirilere nedeniyle gazeteden uzaklaştırıldı.
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