Cumhuriyet gazetesinde rüşvet ayıbı! Kapış kapış paralar
CHP yandaşı Cumhuriyet Gazetesi’nde rüşvet karşılığı münipülatif haber skandalı patladı. Cumhuriyet Vakfı, e-ticaret kanunu karşıtı haber için 500 bin lira aldıkları iddiasıyla eski Genel Yayın Yönetmeni, Mali İşler Müdürü ve Reklam Müdürü hakkında şikâyette bulundu.
Cumhuriyet Vakfı, Cumhuriyet Gazetesi'nin eski Genel Yayın Yönetmeni Arif Kızılyalın, İdari-Mali İşler Müdürü Osman Selçuk Özer ve Reklam Müdürü Esra Bozok hakkında, manipülatif haber yapma karşılığında "kayıt dışı para aldıkları" iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. İstanbul Başsavcılığı suç duyurusu üzerine soruşturma başlattı. Suç duyurusunda kayıtdışı paranın iki büyük çikolata kutusu içinde teslim edildiği, vakıf başkanının da süreçten haberdar olduğu iddia edildi.
Olayın 16 Mayıs'ta Yeni Gün A.Ş. Başkanvekili Ali Adnan Aslan'ın vakıf üyelerine gönderdiği mail ile ortaya çıktığı belirtildi. Buna göre, Aralık 2022'de vakfın ve şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Alev Coşkun, şirket Başkanvekili Aslan, Kızılyalın, Özer ve Bozok'un katıldığı bir toplantıda, Coşkun'un bir e-ticaret firmasından 500 bin lira ödeme alındığını söylediği ifade edildi.
Aleyhinde haber yapılması istenen yasanın, ödemenin alındığı tarihte henüz yürürlüğe girmemiş olan "e-ticaret kanunu" olduğu belirtildi. Şüpheli sıfatıyla ifade veren Bozok'un "Kanunun yürürlüğe girmesi halinde, e-ticaret şirketleri ciddi ekonomik yükümlülüklerle karşı karşıya kalacaktı. Bu sebeple, bir e-ticaret firmasınca şüphelilere, kamuoyu baskısı oluşturarak yargıyı etkilemek ve yönlendirme amacıyla kanun aleyhinde gazetede haber yapılması karşılığında kayıtdışı olarak 500 bin TL ödeme yapılmıştır" dediği öğrenildi.
Gazetenin mevcut Genel Yayın Yönetmeni Tuncay Mollaveisoğlu ve cumhuriyet. com.tr Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Büyüksipahi'nin de bu olaylarla ilgili Alev Coşkun ile görüştükleri ve olaylara tanık oldukları iddia edildi. Şirket muhasebesine girmeyen paranın akıbetinin bilinmediği kaydedildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Babalar Günü ne zaman, hangi tarihte? 2023 Babalar günü haziran ayının kaçında, kaç gün kaldı?
- Senelerdir yanlış yapıyormuşuz! Dondurulmuş kıymayı çözerken buna dikkat!
- Hafta sonu toplu taşıma ücretsiz mi? 9-10-11 Haziran İETT, otobüs, metrobüs, tramvay, metro bedava mı, neden?
- 10 yıllık sigortalıya erken emeklilik kapısı! Sigorta girişi 91-92-94-95-97-98-99 ve 2008 sonrası olanlar kapsama alındı! SGK Erkek/Kadın prim+gün tablosu…
- OnlyFans kapandı mı, neden kapandı? Türkiye erişim kararı ne oldu? OnlyFans nedir?
- BJK-Konyaspor MAŞ SONUCU! 7 Haziran Çarşamba Beşiktaş-Konyaspor mücadelesi kaç kaç bitti?
- BİM'den kitap gibi katalog! Yaz tatili indirimleri başladı! 9 Haziran Cuma kataloğunda yok yok!
- Çayın, kahvenin yanına eksik etmeyin! Misafirlerinize parmaklarını yedirecek şişleme kek tarifi! Sadece 2 malzemeyle...
- ABD Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED haziran toplantısı hangi tarihte? 2023 FED toplantı tarihleri
- BUĞDAY VE ARPA FİYATLARI 2023! Arpa ve buğday alım fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? TMO 1 ton buğday taban fiyatı...
- 53 kiloyu eriten Kobra Murat diyeti! 3-4 ayda tek formülle bölge bölge inceldi! 18 yaşındaki oğluyla aynı beden! Meğer Işın Karaca'da...
- 1999 öncesi ve 2000 sonrası için liste güncellendi! Erken emeklilikte yeni sayfa açıldı! Sigorta başlangıcını 6 yıl öne çekiyor! Bağ-Kur prim eşitlemesi...