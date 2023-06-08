Cumhuriyet gazetesinde rüşvet ayıbı! Kapış kapış paralar

Aleyhinde haber yapılması istenen yasanın, ödemenin alındığı tarihte henüz yürürlüğe girmemiş olan "e-ticaret kanunu" olduğu belirtildi. Şüpheli sıfatıyla ifade veren Bozok'un "Kanunun yürürlüğe girmesi halinde, e-ticaret şirketleri ciddi ekonomik yükümlülüklerle karşı karşıya kalacaktı. Bu sebeple, bir e-ticaret firmasınca şüphelilere, kamuoyu baskısı oluşturarak yargıyı etkilemek ve yönlendirme amacıyla kanun aleyhinde gazetede haber yapılması karşılığında kayıtdışı olarak 500 bin TL ödeme yapılmıştır" dediği öğrenildi.