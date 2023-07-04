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Terör örgütlerine göz açtırılmıyor! Haziranda 65'i daha öldürüldü

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Giriş Tarihi: 04.07.2023 Güncelleme Tarihi: 04.07.2023
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Terör örgütlerine göz açtırılmıyor! Haziranda 65’i daha öldürüldü

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, haziran ayı içerisinde düzenlenen operasyonlarda 65 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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