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'Çikolata kutusunda rüşvet'te yeni perde: Cumhuriyet Gazetesi İnternet sitesi GYY'si Mustafa Büyüksipahi istifa etti

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 20.06.2023 Güncelleme Tarihi: 20.06.2023
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’Çikolata kutusunda rüşvet’te yeni perde: Cumhuriyet Gazetesi İnternet sitesi GYY’si Mustafa Büyüksipahi istifa etti

Fondaş medyanın başını çeken Cumhuriyet Gazetesi'ndeki rüşvet skandalı ile oluşan depreme bir yenisi daha eklendi. Gazete yönetimince sansür yerdiğini ileri sürerek görevden alındığını belirten Genel Yayın Yönetmeni Tuncay Mollavesioğlu'ndan sonra Cumhuriyet Gazetesi İnternet sitesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Büyüksipahi de istifa etti. Yaşananların utanç verici olduğunu ifade eden Büyüksipahi istifa metninde, "İstifamın başlıca sebebi gazetemizde yaşanan etik dışı olay ve sonrasında yaşanan gelişmelerdir." dedi.

Cumhuriyet gazetesinde yaşanan skandallar silsilesinin ardı arkası kesilmiyor.

Cumhuriyet gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Arif Kızılyalın, İdari-Mali İşler Müdürü Osman Selçuk Özer ve Reklam Müdürü Esra Bozok'un e-ticaret yasası aleyhine manipülatif haber yapma karşılığında "kayıt dışı para aldıkları"na yönelik tartışmalar sürerken, dikkat çeken bir istifa daha geldi.

GYY BÜYÜKSİPAHİ'DEN İSTİFA

Cumhuriyet Gazetesi İnternet sitesi Cumhuriyet.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Büyüksipahi istifa etti.

"CUMHURİYET GAZETESİNDE ETİK DIŞI OLAY..."

Büyüksipahi'nin istifa metninde "Yaklaşık 5 yıldır büyük bir özveri, bağlılık, aidiyet hissiyle çalıştığım, ekibimle birlikte sağladığımız her başarıda mutluluk duyduğum cumhuriyet.com.tr genel yayın yönetmenliği görevimden ve Cumhuriyet Gazetesi Yayın Kurulu üyeliğinden istifa ediyorum. İstifamın başlıca sebebi gazetemizde yaşanan etik dışı olay ve sonrasında yaşanan gelişmelerdir. Son günlerde kamuoyunun yakından takip ettiği ve Cumhuriyet'e büyük zarar veren olayla Cumhuriyet gazetesi yazı işleri emekçilerinin ilgisi yoktur. Bilgileri dışında gerçekleşmiştir.

"BU YAPILANLAR SUÇTUR"

Kendilerini halka ait Cumhuriyet'in sahibi zannedenlere, tüm açıklığıyla ortaya saçılan ve Cumhuriyet'te gerçekleştiği için derinden üzen etik dışı eyleme, çeşitli ilkesizliklere ve yaşananlara kayıtsız kalmak mümkün değildir. Sorumluları belli bu etik dışı eylemden haberdar olup hiçbir şey yaşanmamış gibi yolsuzluk haberi üretmek mümkün değildir.

Etik dışı eylemi hamaset dolu yazılarla aklamaya çalışanlara, yaşananları görmezden gelmeye çalışanlara kayıtsız kalmak mümkün değildir. Bu yapılanlar suçtur, etik değildir. Onaylanamaz, saygı duyulamaz. Bu anlayışla birlikte yürünemez. Söz konusu eylem tartışmaya kapalı bir şekilde doğrudur ve ortaya çıktığı andan itibaren utanca neden olmuştur." ifadeleri yer aldı.

Kalemi satılık gazete Cumhuriyet’te sular durulmuyor!

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