Kemal Kılıçdaroğlu’nun ultra lüks tatilini troller ve Genel Merkez aklamaya çalıştı! CHP’liler isyana başladı: Utanmadan nasıl tatil yapabilir?



*Kılıçdaroğlu'nun konakladığı ultra lüks villa



SEÇİM BİTTİ HALKÇILIK GİTTİ...

Kılıçdaroğlu'nun eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek ise "Kılıçdaroğlu'nun samimiyetsizliği ortaya dökülmüştür. Mutfaktan algı yaptı. Reklam ajanslarının aklına uydu. Elektrik faturasını ödememe gibi şovlar yapıyordu. Halka 'ben de sizdenim' imajı veriyordu. Seçim bitti, bir baktık ki Kılıçdaroğlu geceliği yüz binlerce liralık villalarda kalıyor." dedi.



KALDIĞI VİLLAYA ÖDEDİĞİ PARANIN KAYNAĞINI AÇIKLAMALI

Çiçek konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: Gelinen noktada algı operasyonu çökmüştür. Kılıçdaroğlu mütevazi biri değildir. Mütevazilikten bahsediyordu, halka 'ben sizin derdinizden anlarım' mesajı veriyordu. Ben de sizdenim diyordu. Oysa öyle olmadığını görmüş olduk. Parti içi çalkalanıyorken nasıl tatil yapar anlamak mümkün değil. Hangi imkanlardan faydalanmıştır araştırılmalı.



Kaldığı villaya ödediği paranın kaynağını açıklamak zorunda. Kaynak şeffaf şekilde halka açıklanmalıdır. 'Şeffafız, denetlenebiliriz' diyorsan bu kadar büyük bir paranın kaynağını da belirtmek zorundasın. Yoksa milletin kafasında soru işareti kalır. Bu kadar büyük parayı nasıl verebildi merak konusu.