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İletişim Başkanlığı: Truth Social'da açılan hesaplar ve paylaşımlar Başkan Erdoğan’a ait değil

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Giriş Tarihi: 04.07.2023 Güncelleme Tarihi: 04.07.2023
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İletişim Başkanlığı: Truth Social’da açılan hesaplar ve paylaşımlar Başkan Erdoğan’a ait değil

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada sosyal medya platformu Truth Social'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın ismi kullanılarak açılan hesaplar ve bu hesaplardan yapılan paylaşımların Başkan Erdoğan'a ait olmadığı bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden 'Truth Social'a dair dikkat kritik bir açıklama yapıldı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan adına Truth Social hesabı bulunmadığını, açılan hesapların Başkan Erdoğan'a ait olmadığını duyurdu.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sosyal medya platformu Truth Social'da Cumhurbaşkanımızın ismi kullanılarak açılan hesaplar ve bu hesaplardan yapılan paylaşımlar Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'a ait değildir."

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