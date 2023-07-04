İletişim Başkanlığı: Truth Social’da açılan hesaplar ve paylaşımlar Başkan Erdoğan’a ait değil

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan adına Truth Social hesabı bulunmadığını, açılan hesapların Başkan Erdoğan'a ait olmadığını duyurdu.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sosyal medya platformu Truth Social'da Cumhurbaşkanımızın ismi kullanılarak açılan hesaplar ve bu hesaplardan yapılan paylaşımlar Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'a ait değildir."