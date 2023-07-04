İYİ Parti’de FETÖ izleri mi? FETÖ’cülükle suçlanan Buğra Kavuncu Teşkilat Başkanı oldu

"AKŞENER'E BU İDDİAYI SÖYLEDİM"

Özdağ, bu durumdan Meral Akşener'in de haberi olduğunu belirterek, "Sayın Genel Başkan'a ben bu uyarıyı yaptığım zaman iki devlet görevlisiyle konuştuğunu ve bu devlet görevlilerinin Buğra ile ilgili kendilerinde bir kayıt olmadığını söylemişler" ifadelerini de kullanmıştı.