İYİ Parti'de FETÖ izleri mi? FETÖ'cülükle suçlanan Buğra Kavuncu Teşkilat Başkanı oldu
14 ve 28 Mayıs seçimlerinde büyük bir hezimet yaşayan ve istifa depremleriyle sarsılan İYİ Parti'de yeni Başkanlık Divanı açıklandı. Uğur Poyraz ve Ümit Dikbayır gibi isimlere listede yer verilmezken, eski İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu Teşkilat Başkanı oldu. Adı FETÖ iddialarıyla geçen ve FETÖ'cü Enver Altaylı'nın yeğeni olan Kavuncu'nun Teşkilat İşleri Başkanı olması parti tabanında tepkiyle karşılandı. İşte detaylar...
14 ve 28 Mayıs seçimlerinde büyük bir hezimet yaşayan CHP gibi İYİ Parti'de de özellikle milletvekili seçimleri sonuçları büyük hüsran yarattı. Ayrıca İYİ Parti'de Ahat Andican, Aytun Çıray, Yavuz Ağıralioğlu, Taylan Yıldız gibi isimler zehir zemberek açıklamalarla partilerinden istifa etti.
MERAL AKŞENER KURULTAYDA ÇILGINA DÖNDÜ
İYİ Parti Genel Başkanı seçimlerin ardından sürdürdüğü uzun süreli sessizliğini 24 Haziran'da gerçekleştirilen Kurultayda bozdu.
Eline bir torba alarak kürsüye çıkan Akşener parti içinde kendisini eleştirenlere sert sözlerle yüklendi. Kendisini eleştirenlerin teyammül yoklamasında geride çıkanlar olduğunu iddia eden Akşener, "Temayülde geride çıkan arkadaşlarımız, sıra satmaktan tut her türlü ahlaksızlığı öne koyan açıklamalar yaptılar." dedi. Akşener, "Saygısızlar" diye bağırdı. Akşener, "Pis iftiralara şahit oldum. Asla affetmeyeceğim. Hesaplaşacağız hep birlikte." dedi.
CHP İTİRAFI: EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM
CHP ile yaptığı ortaklıktan pişman olduğunu söyleyen Akşener, "Önce biz bu parti seçime girebilsin diye CHP'den 15 milletvekili istedik. Hayatımın en büyük pişmanlığıdır." ifadelerini kullandı. Akşener bu sebepten ötürü kuyruk siyasetinin parçası olduklarını söyledi.
İYİ PARTİ'DE BAŞKANLIK DİVANI BELLİ OLDU
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kurultay sonrası Genel İdare Kurulu'nu belirlemişti. Akşener, bugün de Başkanlık Divanı'nı belirledi. İYİ Parti'nin A Takımı şu isimlerden oluştu:
Siyasi İşler Başkanı - Oktay VURAL
Genel Sekreter - Ayfer YILMAZ
Teşkilat Başkanı - M. Satuk Buğra KAVUNCU
Mali İşler Başkanı - M. Cem ÖZDEMİR
Kurumsal İlişkiler Başkanı - Şükrü KULEYİN
Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı - Ahmet Zeki ÜÇOK
Seçim İşleri Başkanı - Sedat AKSAKALLI
Uluslararası İlişkiler Başkanı - M. Naci CINISLI
Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanı - Ayyüce TÜRKES
Göç ve Sığınmacı Politikaları Başkanı - M. Tolga AKALIN
Yerel Yönetimler Başkanı - Burak AKBURAK
Medya İlişkileri Başkanı ve Parti Sözcüsü - Kürşat ZORLU
Ekonomi Politikaları Başkanı - Bilge YILMAZ
Kalkınma Politikaları Başkanı - Ümit ÖZLALE
Araştırma ve Veri Yönetimi Başkanı - Birol AYDEMİR
Milli Güvenlik Politikaları Başkanı - Ali DEMİR
Eğitim Politikaları Başkanı - Sevinç ATABAY
Toplumsal Politikalar Başkanı - Ece GÜNER
Kadın Politikaları Başkanı - Ünzile YÜKSEL
Şehircilik Politikaları ve Afet Yönetimi Başkanı - Türker YÖRÜKÇUOGLU
Parti İçi Eğitim Başkanı - Ayşe SUCU
FETÖ'CÜLÜKLE SUÇLANAN BUĞRA KAVUNCU'YA TEŞKİLATI TESLİM ETTİ
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yakın isimlerin yer aldığı Başkanlık Divanı'nda İYİ Parti eski İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya verilen görev dikkat çekti. Son seçimlerde İYİ Parti İstanbul İl Başkanı olan Buğra Kavuncu, Genel Başkan Başdanışmanı görevini de almıştı. Akşener'in vazgeçilmez isimleri arasında yer alan Kavuncu son olarak Teşkilat Başkanı oldu.
"PARTİ KURMAK YERİNE SOKAĞA DÖKÜLÜN"
Kavuncu, İl Başkanlığı döneminde partinin ağır toplarından olan Ümit Özdağ tarafından FETÖ'cülükle suçlanmıştı. Özdağ, Buğra Kavuncu için çok ağır ithamlarda bulunmuş, partiden gönderilmesini istemişti.
Aynı zamanda Buğra Kavuncu'nun FETÖ iddiasıyla cezaevinde bulunan Enver Altaylı'nın yeğeni olduğunu ileri süren Özdağ, Altaylı'nın İYİ Parti kurulmadan önce "parti kurmak yerine sokağa dökülün" dediğini anlatmıştı.
Özdağ, FETÖ ile iltisaklı olan Kazakistan Türk İş Adamları Derneği'nin Başkan Yardımcısı olduğunu da sözlerine eklemişti.
"AKŞENER'E BU İDDİAYI SÖYLEDİM"
Özdağ, bu durumdan Meral Akşener'in de haberi olduğunu belirterek, "Sayın Genel Başkan'a ben bu uyarıyı yaptığım zaman iki devlet görevlisiyle konuştuğunu ve bu devlet görevlilerinin Buğra ile ilgili kendilerinde bir kayıt olmadığını söylemişler" ifadelerini de kullanmıştı.
"KENDİSİNE FETÖ'CÜ DİYEN GAZETECİ İLE UZLAŞTI"
Özdağ, "Buğra Kavuncu, bağlantılarını açıklayan ve kendisine FETÖ'cü diyen bir gazeteciye önce dava açtı, sonrasında ise 'uzlaşalım' diyerek sürecin mahkemeye yansımasını istemedi" şeklinde dikkat çeken bir iddiada da bulunmuştu.
OKTAY VURAL DA LİSTEDE
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti'ye katılan eski MHP'li Oktay Vural'a da Siyasi İşler Başkanlığı pozisyonunu verdi.
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