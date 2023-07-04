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Başkan Erdoğan Sri Lanka Cumhurbaşkanı Wickremesinghe ile görüştü

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Giriş Tarihi: 04.07.2023 Güncelleme Tarihi: 04.07.2023
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Başkan Erdoğan Sri Lanka Cumhurbaşkanı Wickremesinghe ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sri Lanka Cumhurbaşkanı Ranil Wickremesinghe ile telefonda görüştü.

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