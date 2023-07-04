İmamoğlu'nun manifestosu sonrası CHP yangın yeri! CHP'li Barış Yarkadaş: Dağ fare doğurdu | Bomba İYİ Parti göndermesi...
Seçimlerde aldığı hezimete rağmen istifaya yanaşmayan Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı değişim hareketi başlatan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bir internet sitesi kurarak 'İktidar İçin Değişim' manifestosu yayımlandı. Bu hamle CHP içinde büyük rahatsızlığa neden olurken CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, İmamoğlu'nu eleştiri yağmuruna tuttu. "Dağ fare doğurdu" diyen Yarkadaş İmamoğlu için "Geride kalan 4 yıl İYİ Partili görüntüsü verip son yıl ise CHP’liymiş gibi davranamazsın." dedi.
14 ve 28 Mayıs seçimlerinde büyük bir hezimet yaşayan ve mağlubiyetin faturasını MYK ve danışmanlarına kesen Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu gibi isimlerin "değişim" çağrılarına da kulak asmayarak istifaya yanaşmadı.
"İKTİDAR İÇİN DEĞİŞİM"
İmamoğlu söylemlerinin yetersiz kalmasının ardından bir internet sitesi kurarak 'İktidar İçin Değişim' manifestosu yayımlandı.
Ekrem İmamoğlu'nun yayınladığı manifestoda "İhtiyaç ortadayken, hiçbir şey olmamış gibi davranmak, eski yanlışlarda ısrar etmek, yenilgiden acı çeken milyonlarca vatandaşın duygularını anlamamak demektir." mesajıyla Kemal Kılıçdaroğlu'na göndermede bulundu.
İmamoğlu'nun açtığı internet sitesi CHP'de büyük rahatsızlık oluştururken CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, İmamoğlu'na çok sert sözlerle yüklendi.
"DAĞ FARE DOĞURDU"
"Dağ fare doğurdu. İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecindeki hatayı yine tekrarlıyor ve top çeviriyor." diyen Yarkadaş, "Genel başkanlığa adaysa lafı hiç dolandırmadan çıkıp 'Ben adayım' demeli" ifadelerini kullandı.
4 YIL İYİ PARTİLİ 1 YIL CHP'Lİ
Süslü sözlerle değişimin olmayacağını söyleyen Yarkadaş, "Geride kalan 4 yıl İYİ Partili görüntüsü verip son yıl ise CHP'liymiş gibi davranamazsın." dedi.
Yarkadaş konuya ilişkin paylaşımında şunları söyledi:
"Dağ fare doğurdu…
Ekrem İmamoğlu genel başkanlığa adaysa lafı hiç dolandırmadan çıkıp "Ben adayım" demeli… Aday değilse bunu da deklare etmeli…
İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecindeki hatayı yine tekrarlıyor ve top çeviriyor.
"Değişim" adı altında başlattığı tartışma, seçim sonuçlarının sağlıklı bir analizinin yapılmasını da engelledi. Şimdi ise süslü sözlerle kendisine taraftar bulmaya çalışıyor.
En az 10 bin kez duyduğumuz hiçbir şey söylemeyen süslü sözlerle değişim olmaz. Değişime öncülük edeceksen önce CHP tabanına partiye sadakatini kanıtlayacaksın.
Geride kalan 4 yıl İYİ PARTİLİ görüntüsü verip son yıl ise CHP'liymiş gibi davranamazsın.
Kimmiş bu değişimi yapacak kişiler?
Niye ortaya çıkıp "Biz varız" demiyorlar.
CHP'nin yaşadığı tüm sorunların gerçek sorumluları oldukları için mi ortaya çıkamıyorlar?
İmamoğlu'nun bu çağrısı hiçbir sonuç vermez… Çünkü CHP tabanı ile İmamoğlu arasındaki duygusal bağ çoktan koptu. İmamoğlu ve ekibi bu basit gerçeği göremediği için kendilerini hala "kurtarıcı" sanıyor.
O yüzden çağrıları hiçbir karşılık bulmuyor. Çünkü onlar da eski siyasetin aktörleri olarak görünüyor."
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