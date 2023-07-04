İmamoğlu’nun manifestosu sonrası CHP yangın yeri! CHP’li Barış Yarkadaş: Dağ fare doğurdu | Bomba İYİ Parti göndermesi...

Yarkadaş konuya ilişkin paylaşımında şunları söyledi:

"Dağ fare doğurdu…

Ekrem İmamoğlu genel başkanlığa adaysa lafı hiç dolandırmadan çıkıp "Ben adayım" demeli… Aday değilse bunu da deklare etmeli…

İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecindeki hatayı yine tekrarlıyor ve top çeviriyor.

"Değişim" adı altında başlattığı tartışma, seçim sonuçlarının sağlıklı bir analizinin yapılmasını da engelledi. Şimdi ise süslü sözlerle kendisine taraftar bulmaya çalışıyor.

En az 10 bin kez duyduğumuz hiçbir şey söylemeyen süslü sözlerle değişim olmaz. Değişime öncülük edeceksen önce CHP tabanına partiye sadakatini kanıtlayacaksın.

Geride kalan 4 yıl İYİ PARTİLİ görüntüsü verip son yıl ise CHP'liymiş gibi davranamazsın.

Kimmiş bu değişimi yapacak kişiler?

Niye ortaya çıkıp "Biz varız" demiyorlar.

CHP'nin yaşadığı tüm sorunların gerçek sorumluları oldukları için mi ortaya çıkamıyorlar?

İmamoğlu'nun bu çağrısı hiçbir sonuç vermez… Çünkü CHP tabanı ile İmamoğlu arasındaki duygusal bağ çoktan koptu. İmamoğlu ve ekibi bu basit gerçeği göremediği için kendilerini hala "kurtarıcı" sanıyor.

O yüzden çağrıları hiçbir karşılık bulmuyor. Çünkü onlar da eski siyasetin aktörleri olarak görünüyor."