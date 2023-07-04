Başkan Erdoğan Rahmi Koç ve Ali Koç'u kabul etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile iş insanları Rahmi Koç ve Ali Koç'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Başkan Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile iş insanları Rahmi Koç ve Ali Koç'u kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde'ki kabul basına kapalı gerçekleşti.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Canan Karatay'ın tarifiyle kusursuz bir cilde ulaşın! Kapatıcı ürünlere ihtiyaç kalmadı! Uyuyana kadar...
- Yeni evlenenlere kredi başvurusu! Devlet destekli evlilik kredisi başvuruları nasıl yapılır? Evlilik kredisi şartları, yaş sınırı...
- 90 bin taşerona kadro var mı, ne zaman verilecek? 90 bin taşerona kadro şartları neler, kimleri kapsıyor?
- DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ! DGS'ye hangi okulda gireceğim? ÖSYM DGS sınav yerleri giriş belgesi sorgulama ekranı...
- AÖF YAZ OKULU SINAV TARİHİ 2023! AÖF yaz okulu sınavları ne zaman, online mı olacak?
- LGS tercihleri ne zaman açıklanacak 2023? LGS tercih sonuçları belli oldu mu, açıklandı mı?
- 4 Temmuz Gelinim Mutfakta puan durumu! Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Çeyrek altının sahibi...
- Yeni zamlı asgari ücret ne zaman yatacak 2023? 11.402 TL zamlı asgari ücret Temmuz ayında yatacak mı?
- DGS ne zaman, saat kaçta uygulanacak? DGS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman belli olur?
- Emekli ve memur maaş zammı hesaplama: Emekli - Memur maaş hesaplama nereden, nasıl yapılır? 5 Temmuz 2023 memur enflasyon farkı...
- Torba yasa çıktı mı, maddeleri neler? Torba yasa 2023 ne zaman çıkacak, neleri kapsıyor?
- 2000 - 2014 arasına erken emeklilik müjdesi! EYT şart olmadan emekli olun! 1800 prim günü eksi + 5 yıl yaş indirimi olacak! Staj ve çıraklık, 5000 gün...