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Başkan Erdoğan Rahmi Koç ve Ali Koç'u kabul etti

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Giriş Tarihi: 04.07.2023 Güncelleme Tarihi: 04.07.2023
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Başkan Erdoğan Rahmi Koç ve Ali Koç’u kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile iş insanları Rahmi Koç ve Ali Koç'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Başkan Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile iş insanları Rahmi Koç ve Ali Koç'u kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde'ki kabul basına kapalı gerçekleşti.

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