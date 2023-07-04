Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’den TOKİ açıklaması: 1 milyon 270 bin konut ve 37 bin 760 sosyal donatı üretildi

Konut projelerinin yanında, kamunun ihtiyaç duyduğu binaları ve sosyal donatıları da inşa eden TOKİ tarafından, 1420 okul, 217 öğrenci yurdu, 26 üniversite binası, 270 hastane, 21 stadyum, 984 cami, 371 kamu hizmet binası hizmete sunuldu.

190 BİN 402 AFET KONUTU İNŞA EDİLDİ

TOKİ, bugüne kadar afetler sonrası 190 bin 402 konut inşa etti. Bu kapsamda TOKİ, Bingöl'de 2 bin 857, Kütahya Simav'da 928 , Van-Edremit'te 17 bin 504 konut ile 2020 Elazığ depremi sonrası, 25 bin 475 konut, Malatya depremi sonrası 8 bin 618 konut, İzmir'de 5 bin 61 konut, Giresun-Kastamonu-Sinop-Bartın- Rize'de sel afeti sonrası 2 bin 219 konut, Antalya-Muğla yangınları sonrası 1394 konut yaptı.

6 Şubat depreminin ardından bakanlıkça 11 ilde yapılan hasar tespitleri doğrultusunda deprem bölgesindeki rezerv alanda, şehir merkezlerinde ve köylerde 680 bin konut için çalışmalara başlandı.

Deprem sonrası, TOKİ'nin inşa ettiği, oturulmayacak derecede hasar alan tek bir konuta rastlanmadı. TOKİ bünyesinde inşa çalışmaları 3 kriterde yürütülüyor. Buna göre, ilk olarak 50-100 metreye kadar teknik olarak izin verilse dahi başlanan bütün rezerv konut alanlarında en az 500 metre fay hattından uzakta çalışma yapılıyor.

TOKİ ikinci olarak, taşıma gücü, sıvılaşma dahil olmak üzere yer altı su seviyesinin yüksek olduğu yerlerde değil, daha çok zeminin sağlam olduğu, kayalık, kireçtaşı olan bölgelerde uygulamalarını sürdürüyor.

Üçüncü olarak da inşa aşamasında radye temel, tünel kalıp taşıyıcı sistem, yüksek beton dayanımı gibi depreme karşı en iyi çözümler kullanılarak, kat yükseklikleri sınırlandırılıyor.