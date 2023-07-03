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Başkan Erdoğan'dan Birleşik Arap Emirlikleri diplomasisi! Ziyaret edecek...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.07.2023 Güncelleme Tarihi: 03.07.2023
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Başkan Erdoğan’dan Birleşik Arap Emirlikleri diplomasisi! Ziyaret edecek...

Haziran ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önümüzdeki günlerde Birleşik Arap Emirlikleri'ne ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı. Ziyaret kapsamında iki ülke arasında bazı anlaşmaların imzalanmasının beklendiği de ifade edildi.

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